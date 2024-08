Bekommt der MSCI World jetzt ernsthafte Konkurrenz? Ein anderer Welt-Index könnte für viele Anleger bei ETFs nun die attraktivere Wahl sein.

Er gilt als der wohl beliebteste der Welt: Ein ETF auf den MSCI World Index. Denn nicht nur ist er enorm bekannt und angesehen, auch kann man mit ihm sozusagen auf die Entwicklung der ganzen Weltwirtschaft setzen.

Und obwohl die Weltwirtschaft bereits mit zahlreichen Krisen und Herausforderungen konfrontiert wurde und dies vermutlich auch in Zukunft wird, so konnte sie doch jede Krise bisher überstehen und auf Dauer immer über sich hinauswachsen.

Daher ist ein ETF auf den MSCI World auch besonders für langfristig orientierte Anleger interessant, die ihr Geld breit gestreut und mit möglichst wenig Risiko für die Altersvorsorge anlegen wollen.

Doch gibt es womöglich einen ETF, der sich hier sogar noch besser als der berühmte MSCI World dafür eignen könnte?

Ist dieser Welt-Index für einen ETF die bessere Wahl als der MSCI World?

Der MSCI World hat einen Hacken: Zwar enthält er aus rund 23 Ländern über 1.400 Aktien und ist somit breit diversifiziert. Allerdings setzt er nur auf die Entwicklung von Industrieländern. Schwellenländer – auch China – sind hingegen nicht enthalten.

Das macht den Index zum einen zwar sicherer und womöglich aktuell auch noch ein Stück erfolgreicher. Allerdings könnten Anlegern dabei auch spannende Wachstumschancen entgehen, die sich zukünftig bieten könnten.

Eine Alternative könnte daher hier ein ETF auf den MSCI All World Country Index sein. Denn dieser bildet sowohl die 23 Industriestaaten des MSCI World Index ab als auch 24 Schwellenländer. Im Index sind daher sogar über 2.700 Komponenten enthalten. Doch wie schneiden die beiden Indizes im Vergleich ab?

MSCI World vs. MSCI ACWI Index – welcher ETF ist besser?

Da beide Indizes ihre Komponenten nach Marktkapitalisierung gewichten, sehen sie sich auf den ersten Blick gar nicht so unähnlich. Die zehn größten Komponenten sind beinahe identisch. Beim All Country Index ist allerdings TSMC aus Taiwan, eines der wichtigsten Halbleiterunternehmen der Welt, in den Top 10 enthalten, beim MSCI World dafür Eli Lilly. Bei beiden Indizes nehmen die zehn größten Positionen knapp über 20 Prozent ein. Beim MSCI World nehmen die USA über 70 Prozent der Aktien ein, beim All Country "nur" knapp 65 Prozent. Bei beiden Indizes sind die größten vertretenen Branchen Technologie, Finanzen und das Gesundheitswesen.

Und wie sieht es mit der Performance aus? Hier liegt der MSCI World Index leicht vor dem All Country Index. Seit Jahresanfang liegt dieser 14 Prozent im Plus, beim All Country sind es 13,4 Prozent. Die jährliche Performance seit der 1987 beträgt beim MSCI World im Schnitt 8,53 Prozent, beim ACWI 8,34 Prozent.

Fazit Die Unterschiede der beiden Indizes sind aufgrund der Gewichtung nach Marktkapitalisierung bisher nur minimal. Zukünftig könnte sich der ACWI gegenüber dem MSCI World aber immer weiter durchsetzen, denn die Schwellenländer bergen großes Wachstumspotenzial, welches sie in der Zukunft immer weiter ausbauen könnten. Gerade beim Thema Technologien ist der Markt in einigen Schwellenländer noch lange nicht gesättigt, während das Wachstum in einigen Industriestaaten teilweise bereits fast ausgeschöpft ist. Gleichzeitig bergen Aktien von Schwellenländern jedoch auch etwas mehr Risiko – da die Top 10 Positionen aber in beiden Indizes relativ gleich schwer gewichtet sind, könnten Rückschläge hier leichter verkraftet werden.

