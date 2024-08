Er gilt derzeit als einer der besten ETFs weltweit und legte innerhalb von fünf Jahren über 260 Prozent zu – doch es ist noch lange nicht zu spät, einzusteigen. Darum lohnt es sich noch immer, diesen ETF jetzt zu kaufen.

Sich nicht auf eine einzelne Aktie festlegen, ein hohes Risiko vermeiden und lieber gleich auf die Wertentwicklung einer ganzen Branche oder gar von Ländern zu setzen: ETFs bieten Anlegern eine Vielzahl an Vorteilen beim Investieren. Da sie meist nur passiv einen Index abbilden und nicht aktiv gemanagt werden, fallen die Gebühren zudem häufig deutlich geringer aus als bei herkömmlichen Fonds.

Doch auch das Universum der ETFs ist mittlerweile riesig. Es stellt sich daher die Frage, auf welchen Kandidaten man bei all der Auswahl überhaupt setzen soll.

Natürlich kommt es hier auch auf die Zielsetzung und Risikobereitschaft eines jeden Anlegers an. So ist ein ETF auf den MSCI World Index etwa eine beliebte Wahl, um fürs Alter vorzusorgen. Anleger, die jedoch vor allem auf die Performance achten und bei den Wachstumstrends der Zukunft vorne mitspielen wollen, ihr Geld jedoch nicht nur auf einzelne Aktien setzen möchten, könnten an diesem ETF interessiert sein.

Der beste ETF in 5 Jahren – warum sich der Einstieg noch immer lohnt

Wir haben uns daher gefragt: Welcher ETF gilt aktuell und auch in der Rückschau als einer der besten Kandidaten? Das Portal etf.capital bewertet regelmäßig die in Deutschland handelbaren besten ETFs nach ihrer Performance.

Auf Platz eins der derzeit besten ETFs, sowohl in Bezug auf die Performance seit Jahresanfang als auch auf Sicht von fünf Jahren, ist der Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF. Seit Jahresanfang liegt er über 50 Prozent im Plus und auf Sicht von fünf Jahren über 260 Prozent – damit sticht er die Konkurrenz deutlich aus. Da Amundi Lyxor übernommen hat, lautet der Name des ETFs mittlerweile Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc.

Der ETF bildet den MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Index ab, der auf große und mittelgroße Unternehmen aus der Halbleiterbranche weltweit setzt. Über 70 Prozent der im ETF enthaltenen Unternehmen kommen aus den USA. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,35 Prozent pro Jahr, und die Abbildung erfolgt durch vollständige Replikation. Der ETF ist thesaurierend und wurde bereits im Jahr 2007 aufgelegt.

Weiteres Wachstumspotenzial mit diesem Top-ETF

Der ETF setzt den Fokus auf die Halbleiterbranche. Zu den größten Positionen zählen daher Top-Aktien wie Nvidia, TSMC oder auch Broadcom. Halbleiter sind das Herz eines jeden digitalen Geräts; sie liefern die Infrastruktur, damit Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) überhaupt funktionieren können. Ja, das Halbleitergeschäft gilt als zyklisch. Es ist also durchaus immer mal wieder mit Schwankungen zu rechnen. Dennoch sollte die Branche auf lange Sicht weiter wachsen, immer größer werden und an Bedeutung gewinnen. Laut Fortune Business Insights soll der Markt für Halbleiter bis 2032 jedes Jahr noch fast 15 Prozent wachsen.

Der Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc bietet Anlegern die Möglichkeit, von diesem Wachstum zu profitieren. Mit einer starken Performance in der Vergangenheit und einem positiven Ausblick in die Zukunft bleibt dieser ETF eine attraktive Wahl für Anleger, die auf langfristiges Wachstum setzen möchten.

