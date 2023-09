Macht diese neue Innovation aus dem Hause BlackRock Festgeld bald überflüssig? Und sollten Sparer schon jetzt vom Festgeld auf die neuen iBond Produkte wechseln?

Seit dem starken Anstieg der Zinsen hat sich im Markt für Sparer in Deutschland einiges getan. Nun kommt die nächste Neuinnovation die das Potenzial hat, Festgeld & Co. zu revolutionieren. Es geht um die iBonds von BlackRock. Das können sie und für diese Anleger sind sie interessant:

Die BlackRock iBonds revolutionieren den Markt

iBonds sind ein neuartiges Anleihe-ETF-Produkt (Beispiel WKN: A3D8E3) auf dem deutschen Markt, welches mehrheitlich mit dem generischen Festgeld verglichen wird. Ursächlich dafür ist, dass der Indexfonds einen Korb voller Anleihen enthält, welche allesamt im selben Jahr fällig werden.

Somit erhalten Anleger unterjährig Zinsauszahlungen und am Ende der Frist den gesamten Nettoinventarwert des Fonds als Ausschüttung zurück. Doch ist diese Anlage wirklich besser als jedes Festgeld?

Besser als jedes Festgeld?

Die klare Antwort lautet nein, denn trotz vieler Ähnlichkeiten gibt es gegenüber dem Festgeld einige Unterschiede. So bieten die iBonds beispielsweise mehr Zinsen als viele Festgelder aber auch höhere Risiken. Ursächlich dafür ist primär, dass iBonds in Deutschland bisher nur auf Unternehmensanleihen begeben wurden, welche höhere Risiken tragen wie Staatsanleihen, die einem Festgeld vom Profil her am nächsten kommen.

Außerdem gibt es auf die iBonds keine Einlagensicherung. Zwar sind die Fonds als Sondervermögen vor der Pleite des Emittenten geschützt, doch nicht vor dem Ausfall der Anleiheschuldner. Auch wenn eine deutliche Auswirkung von Pleiten bei einem breiten Korb an Anleihen unwahrscheinlich ist, so ist es doch ein Risiko, welches Anleger in Betracht ziehen sollten.

iBonds oder Festgeld?

iBonds sind deswegen nicht für jeden Anleger das Mittel der Wahl, vor allem dann wenn man das angelegte Geld mit absoluter Sicherheit zurück braucht. Zwar können die neuen ETFs von BlackRock fraglos zum risikoarmen Teil der Vermögensallokation gezählt werden, keinesfalls aber zum risikofreien.

Daher eignen sich die Produkte besonders für Anleger mit einer Anleihequote im Depot oder für Unternehmen, um Investitionsreserven für einen vorher terminierten Zeitpunkt zu etwas höheren Zinsen anzulegen.

Für Sparer führt aber am Festgeld vorerst nichts vorbei. Die besten Angebote finden Sie übrigens im Börse Online Festgeld-Vergleich.

