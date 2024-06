Hohe Zinsen kassieren, ohne ständig Tagesgeld-Hopping betreiben zu müssen? Das geht mit sogenannten Geldmarkt-ETFs. Diese bieten gegenüber dem klassischen Parken auf Konten sogar einige Vorteile und in den meisten Fällen die höheren Zinsen!

Tagesgeld ist spätestens seit der Zinswende wieder ein großes Thema in vielen deutschen Haushalten. Allerdings haben die Angebote im Zuge einer ersten Zinssenkung der EZB stark nachgelassen. Ohnehin mussten Kunden zuvor alle drei bis sechs Monate ihre Konten wechseln, da fast alle Banken hohe Raten nur für Neukunden zahlten.

Allerdings muss das keinesfalls so sein, denn mit den richtigen ETFs können Anleger diese Scharade umgehen.

Besser als jedes Tagesgeld

Denn im Wesentlichen bieten Geldmarkt-ETFs Anlegern alles, was ein Tagesgeld leisten kann und noch viel mehr. So basieren diese Fonds auf kurzlaufenden Anleihen von Staaten wie Deutschland. Aufgrund der kurzen Restlaufzeit verbuchen diese Papiere fast keine Schwankungen, aber eine stetige Verzinsung (ähnlich wie auf dem Tagesgeld).

Dabei fallen die Zinsen häufig höher aus, da Banken von den verfügbaren Zinssätzen vor der Weitergabe an den Kunden ihre Zinsmarge abziehen. Zusätzlich ist die Einlagensicherung hier nicht auf 100.000 Euro gedeckelt, sondern der Staat haftet als Schuldner unbegrenzt.

Allerdings gibt es eine Situation, in denen sich Geldmarkt-ETFs nicht für Anleger lohnen, nämlich in der Negativzinsphase. In einer solchen Situation verliert der ETF täglich Geld, weshalb sich dann ein Tagesgeld mehr lohnen könnte.

Mit welchen Geldmarkt-ETFs jetzt hohe Zinsen möglich sind

Da man in der Eurozone mit einem Einlagenzinssatz von 3,75 Prozent allerdings weit von negativen Zinsen entfernt ist, kann sich jetzt ein Blick auf Geldmarkt-ETFs lohnen. Folgende Produkte mit physischer Hinterlegung der Anleihen sind besonders spannend für konservative Investoren:

Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF (WKN: ETFL22)

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF (WKN: A0RAC9)

Wer für etwas mehr Zinsen offensiver agieren möchte, der kann einen Blick auf die folgenden Geldmarkt-ETFs auf Swap-Basis werfen:

Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (WKN: DBX0AN)

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (WKN: LYX0B6)

