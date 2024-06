In Deutschland gibt es mehr als 25 börsennotierte Firmen, die dieses Jahr ihre Dividenden steuerfrei „aus der Substanz“ auszahlen. Zu diesem Kreis gehört auch der SDax-Wert MLP.

Rechtliche Grundlage:

Basis für diesen Steuervorteil sind bilanzrechtliche Umstrukturierungen in der Vergangenheit. Das Einlagekonto hat steuerlich die Funktion, dass die von den Anteilseignern geleisteten Gesellschaftereinlagen von den durch die Gesellschaft selbst erwirtschafteten Gewinnen getrennt werden. Aktionäre bekommen dadurch die Ausschüttung „brutto für netto“ überwiesen, ohne dass der Sparpauschbetrag (1000 Euro Singles, 2000 Euro zusammenveranlagte Partner) belastet wird.

Ausschüttung ohne Abzug:

Auf der MLP-Hauptversammlung am 27 Juni 2024 soll eine Dividende in Höhe von 30 Cent pro Aktie beschlossen werden. Im Jahr 2023 – für das Geschäftsjahr 2022 – erfolgte die Ausschüttung der Dividende aus dem steuerlichen Einlagenkonto, „Auch in diesem Jahr – für das Geschäftsjahr 2023 – planen wir dieses Vorgehen“, bestätigt Tobias Wolf, Manager Investor Relations bei MLP auf Anfrage von BÖRSE ONLINE.

Das Procedere:

„Die Dividendenausschüttung an sich bedarf zunächst noch der Zustimmung der Hauptversammlung", erklärt MLP-Mann Wolf. Eine verbindliche Information über die steuerliche Behandlung der Dividende erfolgt im Nachgang der Hauptversammlung über die Veröffentlichung der „Dividendenbekanntmachung“ im Bundesanzeiger sowie auf der Website von MLP.

Dauerhafte Steuerfreiheit:

Langfristig profitieren von dieser Konstellation nur Anleger, die entsprechende Dividendenpapiere bereits vor Einführung der Abgeltungsteuer 2009 gekauft haben: Sie kassieren bei späteren Verkäufen Kursgewinne ohne Abzug steuerfrei. Der Börsengang von MLP erfolgte im Jahr 1988.

Steuerstundungs-Effekt:

Alle Aktionäre, die bei Dividenden-Titeln später, also seit 2009, eingestiegen sind, erzielen zumindest einen „Steuerstundungs“-Effekt: Beim Verkauf werden die steuerfreien Ausschüttungen vom Kaufkurs abgezogen, die Differenz zwischen reduziertem Einstandspreis und Verkaufskurs ist dann kapitalertragsteuerpflichtig.

Zum Unternehmen:

Die MLP SE ist die Holding der MLP Gruppe. Der Finanzdienstleister deckt mit seinen sechs Marken wie Feri ein breites Angebotsspektrum für private Kunden, Unternehmen und institutionelle Investoren ab. Zudem verfügt die Gruppe via Tochter MLP Banking über ein eigenes Kreditinstitut mit einer Vollbanklizenz.

Lesen Sie auch: Achtung, Bargeld-Obergrenze: Dieser Betrag gilt bald EU-weit

oder: Erbschaftsteuer: Vorsicht, neue Abgabenfalle für Angehörige beim Eigenheim!