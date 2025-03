Der MSCI World ist im aktuellen Abverkauf an der Börse unter Druck geraten. Doch mit diesen Alternativen zum beliebten Index haben Anleger jetzt den Markt geschlagen und könnten dies auch in Zukunft tun.

Der MSCI World ist weiterhin das beliebteste Produkt, wenn es um die Geldanlage bei vielen ETF-Sparern geht. Doch der Index steht zuweilen in der Kritik. Immer wieder warnen Experten vor den Klumpenrisiken, den fehlenden Industrie- und Schwellenländern etc.

Genau diese Punkte haben sich im aktuellen Abverkauf an den Märkten auch als Problem für den MSCI World erwiesen, weshalb der ETF gegenüber seinen Alternativen überproportional verloren hat.

Mit diesen MSCI World-Alternativen schlagen Anleger jetzt den Markt

So haben Anleger mit dem ETF rund 3,0 Prozent seit Jahresanfang an Wert verloren, was zugegebenermaßen nur eine minimale Schwankung ist. Dennoch haben drei andere Indexfonds es geschafft, den MSCI World zu schlagen und könnten diese Outperformance auch in Zukunft fortsetzen:

SPDR MSCI ACWI IMI (Performance YTD: -2,5 Prozent)

Eine leicht bessere Performance als der MSCI World hat der SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (WKN: A1JJTD) erzielt. Hintergrund: Der Indexfonds setzt nicht nur auf Industrie-, sondern auch auf Schwellenländer und Small Caps.

Gerade die Beimischung dieser Komponenten kann dazu führen, dass der Index auch in Zukunft eine Outperformance liefert, da die Klumpenrisiken geringer sind und die Small Cap als auch die Political Risk Prämie dadurch im ETF abgebildet werden.

Gerd Kommer Multifaktor ETF (Performance YTD: 0,8 Prozent)

Ebenfalls besser gelaufen als der MSCI World ist der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF (WKN: WELT0A). Das liegt insbesondere daran, dass der Indexfonds eine Kappung von Positions- und Ländergewichten vornimmt und dementsprechend weniger in die zuletzt stark gefallenen US-Aktien investiert war.

Doch auch in Zukunft könnte der ETF besser laufen, aufgrund seiner zusätzlichen Fokussierung auf Schwellenländer und Small Caps sowie dem integrierten Multifaktoransatz.

Invesco FTSE 3000 RAFI ETF (Performance YTD: 2,1 Prozent)

Doch die deutlichste Outperformance von allen ETFs hat der Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (WKN: A0M2EN) geliefert. Der Grund dafür ist der Auswahlansatz des Indexfonds, der Unternehmen nach den Faktoren Umsatz, Geldfluss, Buchwert und Dividende aus den Industrie- und Schwellenländern kauft.

Dieser Ansatz kann auch in Zukunft zu einer Outperformance führen, gerade da die Faktorprämien Value und Quality ohnehin langfristig für überdurchschnittliche Renditen sorgen sollten.

Lesen Sie auch:

Dividendenregen bei dieser beliebten Aktie – Lohnt sich jetzt ein Kauf?

Oder:

Goldman Sachs verrät: Kommt jetzt das große Comeback der Börsenkurse?