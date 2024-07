Diese ETFs haben in den vergangenen fünf Jahren bis zu 124 Prozent an Rendite geliefert bzw. 17,5 Prozent annualisiert pro Jahr. Sind diese weltweit gestreuten Indexfonds daher das womöglich beste Investment für die Altersvorsorge? Oder gibt es einen Haken?

Während das Investieren in weltweit gestreute Aktien-ETFs sehr langweilig klingt, zeigt sich mit Blick auf die Renditen, wie spannend das Thema sein kann. Bis zu 124 Prozent haben global anlegende Indexfonds in den vergangenen fünf Jahren zulegen können, was einer annualisierten Rendite von 17,5 Prozent pro Jahr entspricht.

Sind das die besten globalen ETFs für die Altersvorsorge?

Doch angesichts dieser enormen Performance stellt sich für Anleger die Frage: Sind diese ETFs auch passend für meine Altersvorsorge? Das sind die drei Indexfonds, die in den vergangenen fünf Jahren am besten abgeschnitten haben und warum sie tauglich oder nicht tauglich für die Altersvorsorge sind:

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Performance fünf Jahre: 76 Prozent)

Auf Platz drei unter den globalen ETFs landet der iShares MSCI ACWI UCITS ETF (WKN: A1JMDF), der binnen der vergangenen fünf Jahre eine jährliche Rendite von satten zwölf Prozent abgeliefert hat.

Besonders geeignet für die Altersvorsorge ist der Indexfonds wegen seiner globalen Streuung über Industrie- und Schwellenländer. Insgesamt 1696 Aktien decken Anleger mit einem Investment ab.

Fazit: Deckt den breiten Aktienmarkt ab – Geeignet für langfristiges Anlegen

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (Performance fünf Jahre: 95 Prozent)

Aktives Management kann nicht langfristig outperformen? Im Gegenteil! Das beweist der JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (WKN: A2DWM6) der über die vergangenen Jahre eine annualisierte Rendite von 14,3 Prozent hingelegt hat.

Geschafft hat das der ETF durch die Abbildung eines Weltportfolios mit der aktiven Übergewichtung einzelner Positionen. Einziges Manko: Schwellenländer sind nicht in dem Indexfonds enthalten, sodass hier weniger Diversifikation stattfindet.

Fazit: Als Teil des Portfolios sinnvoll – weitere Diversifikation angebracht

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF (Performance fünf Jahre: 124 Prozent)

Doch die mit Abstand beste Performance eines globalen ETFs über die vergangenen fünf Jahre hat der Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF (WKN: 787716) abgeliefert. Pro Jahr ging es mit dem Fonds im Schnitt 17,5 Prozent nach oben.

Ursache für die Outperformance ist die Konzentration des Portfolios in den 50 globalen Top-Werten mit der höchsten Marktkapitalisierung. Angesichts dieses Klumpenrisikos und der mangelnden Streuung ist der ETF daher eher nicht für die langfristige Altersvorsorge geeignet.

Fazit: Ungeeignet für langfristige Anlagen – Mangelnde Diversifikation und Klumpenrisiken

Lesen Sie auch:

Achtung: Bafin rügt erneut dieses bekannte deutsche Finanz-Unternehmen

Oder:

Neues höchstes Tagesgeld in Deutschland – Bei dieser Sparkasse jetzt 3,75 Prozent Zinsen sichern