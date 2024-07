Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (kurz Bafin) hat erneut dieses bekannte deutsche Finanz-Unternehmen gerügt, bei dem viele Privatanleger Kunden sind. Das müssen Sie jetzt wissen und darum genau geht es.

Clearstream, eine Tochter der Deutschen Börse, die unter anderem für die Verwahrung von Wertpapieren zuständig ist, ist den meisten Anlegern ein Begriff. Insbesondere beim Handel ausländischer Aktien und ADR-Strukturen kommt das Unternehmen zum Einsatz und taucht in der Kostenabrechnung des Anlegers auf.

Doch nun gibt es Ärger für Clearstream, denn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat eine Rüge verteilt.

Bafin rügt erneut dieses bekannte deutsche Finanz-Unternehmen

So teilte die Bundesbehörde am Mittwoch mit, dass das Unternehmen sicherstellen müsste, dass sie die Anforderungen der Vorschriften für Wertpapierlieferungen und Abrechnungen in der EU und Zentralverwahrer einhalte. Eine Sonderprüfung hatte hier zuletzt Mängel offengelegt.

Zentralverwahrer hätten die Pflicht, klare Regelungen und Kontrollen im Auslagerungs- und Risikomanagement zu besitzen, hieß es weiter. Einige dieser Punkte seien in der Vergangenheit nicht erfüllt wurden. Die grundsätzliche Geschäftsorganisation des Unternehmens sei allerdings intakt, so die Bafin.

In der Vergangenheit hatte das Unternehmen gemeinsam mit anderen Töchtern der Deutschen Börse bereits mehrfach Ärger mit der Finanzdienstleistungsaufsicht bekommen.

Das bedeutet die Entwicklung für Kunden

Für Kunden bedeutet diese Nachricht: Sollten in der Vergangenheit Probleme mit dem Dienstleister aufgetreten sein, so könnten diese in Zukunft verschwinden. Denn in Reaktion auf diese Meldung kündigte Clearstream an, Maßnahmen zur Stärkung der inneren Prozesse eingeleitet zu haben. Sollten noch Schwachstellen bestehen, so würden diese zeitnah behoben werden, hieß es von der Tochter der Deutschen Börse.

