Diese ETFs sind besonders, denn sie schütten nicht nur monatlich aus, sondern sind bei den meisten Anlegern völlig unbekannt. So sichern Sie sich jetzt bis zu sieben Prozent an stabiler Dividende jeden Monat auf das eigene Konto gezahlt.

Monatliche Ausschüttungen sind für viele Investoren wie ein zweites Gehalt, das auf das eigene Konto gezahlt wird. Allerdings gibt es in Deutschland nur eine Handvoll ETFs, die zwölfmal im Jahr eine Zahlung vornehmen, und die meisten davon sind sehr unbekannt bei Anlegern.

Bis zu 7% stabile monatliche Ausschüttungen mit diesen ETFs

Doch tatsächlich kann es sich lohnen, einen Blick auf einige dieser Indexfonds mit monatlicher Ausschüttung zu werfen, denn hier bietet sich die Chance auf stabile Erträge von bis zu sieben Prozent pro Jahr:

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF (Ausschüttungsrendite: 5,1 Prozent)

Als Erstes lohnt sich dabei ein Blick auf den JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF (WKN: A3EHRE). Dieser bildet ein Weltportfolio nach dem Vorbild des MSCI World ab, schreibt aber zusätzlich Covered Call Optionen auf die enthaltenen Titel und gewichtet unterbewertete Aktien über.

So erzielt der ETF regelmäßige Einnahmen, die anschließend per monatlicher Zahlung an die Investoren ausgeschüttet werden.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Ausschüttungsrendite: 5,6 Prozent)

Nicht mit Aktien, sondern mit Anleihen gibt es noch höhere monatliche Ausschüttungen. So bietet der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (WKN: A143JQ) regelmäßige Erträge durch das Investment in in US-Dollar begebene Schwellenländerstaatsanleihen.

Diese weisen einen deutlichen höheren Coupon als gewöhnliche Schuldverschreibungen von Staaten aus, haben durch die Begebung in US-Dollar aber ein deutlich geringeres Währungsrisiko als gewöhnlich.

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF (Ausschüttungsrendite: 7,3 Prozent)

Doch die höchsten (konstanten) Ausschüttungen bei monatlicher Zahlung erhalten Anleger mit dem PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF (WKN: A1JU1K). Dieser bietet Anlegern Zugang zu kurzlaufenden Unternehmensanleihen unterhalb des Investmentgrades.

Durch das vergleichsweise schlechte Rating der Anleihen lassen sich hier trotz der Ausfälle attraktive Renditen für Anleger erzielen.

