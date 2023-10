Die Kryptowährung Bitcoin zeigt heute sehr starke Kurssprünge. Grund sind Gerüchte rund um die Genehmigung eines Bitcoin-ETFs durch die US-Banken- und Börsenaufsicht SEC. Während die kursierenden Gerüchte von der kurz bevorstehenden Genehmigung ausgehen, sagt Blackrock laut der Wirtschaftsagentur Bloomberg, dass die Genehmigung weiterhin noch geprüft werde. "Der Antrag für den iShares Spot Bitcoin ETF wird noch von der SEC geprüft", so ein Sprecher von Blackrock.



Es bleibt abzuwarten, wie sich die weitere Nachrichtenlage entwickelt. Fest steht: Kommt der ETF von Blackrock,dürfte das den Kurs massiv anschieben. Blackrock ist nämlich der größte Vermögensverwalter der Welt, der Schritt käme einer Art Ritterschlag für den Bitcoin gleich. Der Bitcoin ist auch die wichtigste Währung im Euro Krypto Maxx-Zertifikat, das auf Aktien rund um Kryptowährungen und Blockchain sowie auf digitale Währungen setzt.

