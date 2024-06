Auf welche ETFs und Aktien setzt eine Börsen-Legende jetzt? Heiko Thieme, der jahrzehntelang an der Börse in New York und für die Deutsche Bank gearbeitet hat, verrät, auf welche besondere Art er jetzt investiert.

"Das Portefeuille sollte eine gelungene Mischung aus Aktien und ETFs darstellen", sagt Heiko Thieme. Der Börsen-Experte ist mit 81 Jahren immer noch an der Börse aktiv und gibt auf seinem Instagram-Kanal mit 181.000 Followern jeden Tag Aktien-Tipps. Und diese ETFs hat Thieme im Portfolio.

Auf diese ETFs setzt Börsen-Legende Heiko Thieme

"In meinem Portfolio sind rund 50 Prozent des Geldes in ETFs angelegt", sagt Thieme. "Diese sind aufgeteilt in die Regionen Europa mit 15 Prozent, USA mit 20 Prozent Anteil. Die größten Märkte sind dann bereits aufgeteilt." Dabei verteilt der Börsen-Experte die 20 Prozent auf USA-ETFs in den S&P 500 ETF, einen Dow Jones ETF und auch einen Nasdaq-ETF.

Zudem investiert Thieme auch jeweils 5 Prozent in China-Aktien und Indien-Aktien. Auch jeweils in ETF-Form. Die restlichen 5 Prozent rotiert Thieme dann immer mal wieder, entweder nach Japan oder noch in die anderen Märkte.

Und der Experte fährt fort: "Den Rest des Geldes lege ich dann in Einzelwerte an. Wobei jeder Einzelwert mit einer Gewichtung von maximal 3 Prozent bei Aktien aus dem S&P 500 oder bei DAX-Aktien bei mir ins Portfolio kommen. Kleinere Werte, also MDAX, SDAX oder ähnliches kommen bei mir mit bis zu 2 Prozent Portfolio-Anteil rein und ganz hochspekulative Papiere machen dann meistens höchstens ein Prozent aus.

Doch welche Aktien findet Heiko Thieme jetzt konkret spannend? Und warum erwartet er dieses Jahr noch einen Schicksals-Monat an den Börsen?

Schicksals-Monat für Börsen kommt - Und diese Aktien finde ich spannend

In Aktien investiert Heiko Thieme nach der Drittel-Strategie. Dabei setzt die Börsen-Legende gerne auf Aktien, die gefallen sind und die niemand haben will. "Wenn ich eine Aktie erstmalig kaufe und sie fällt, dann freue ich mich", sagt Thieme. Denn das sei Teil seiner Strategie.

Wie Heiko Thiemes berühmte Drittel-Strategie genau funktioniert, warum es jetzt zu einem Schicksals-Monat an den Börsen kommt und auf welche Aktien die Börsen-Legende jetzt konkret setzt, das erfahren Sie im kompletten Interview auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

