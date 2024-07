Allgemein geht man an der Börse in diesem Jahr von einem starken Juli aus. Doch diese Leichtigkeit kann trügen. Warum der MSCI World ETF vor einem schweren Monat stehen dürfte und was Anleger jetzt tun sollten.

Zuletzt zeigten sich an der Börse so gut wie alle Anleger zufrieden: Es ging schön nach oben, viele Aktien und Indizes bildeten neue Rekordhochs. Zudem erwarten Experten, dass der Juli an der Börse überraschend stark wird. Doch erstaunlicherweise könnte gerade der MSCI World im Vergleich dazu etwas Federn lassen. Warum dem so ist und was Anleger mit dem ETF tun sollten:

MSCI World ETF mit schlechtem Juli?

Wir wissen alle, dass der MSCI World ETF zu etwas mehr als zwei Dritteln von US-Aktien bestimmt ist. Alleine die ersten fünf Aktien von 1.500 machen mehr als 15 Prozent Anteil aus: Microsoft mit 4,50 Prozent, Apple mit 4,34 Prozent, Nvidia mit 4,16 Prozent, Amazon mit 2,52 Prozent und Meta mit 1,59 Prozent. Zudem sind alle diese Aktien auf Rekord-Niveau oder nahe dran. Dies kann für Enttäuschungspotenzial sorgen, wenn Anleger Gewinne mitnehmen sollten.

Denn im Chart unten von Tradingview sieht man, dass der MSCI World ETF wieder an die obere Begrenzung seines Aufwärtstrendkanals gestoßen ist. Zuletzt korrigierten die Aktien dann etwas, sodass es einen kleinen Abverkauf gab. Sorgen müssen sich Anleger indes nicht machen, doch der Juli könnte bei Aktien weniger stark ausfallen, als gedacht. Denn in den USA gibt es wieder mehr Unruhe wegen der Präsidentschaftswahl nach dem ersten TV-Duell welches viele ratlose Gesichter zurückgelassen hat.

Zudem könnten eben die großen Aktien rund um Nvidia, Microsoft und Apple leicht korrigieren und dabei den Index aufgrund ihrer hohen Gewichtung etwas drücken. Und Ende Juli steht wieder die nächste Zins-Entscheidung der Fed an, welche abermals enttäuschen dürfte. Denn obwohl sich die US-Wirtschaft eintrübt und nicht mehr so stark ist, bleibt die Inflation hoch. Das ist keine schöne Mischung.

Doch was sollten Anleger jetzt mit ihrem ETF machen?

MSCI World ETF jetzt verkaufen oder weiter kaufen?

Auch wenn der Juli eventuell nicht so stark wird wie erhofft, so befindet sich der MSCI World doch in einem Aufwärtstrend. Verkaufen sollten daher nur Anleger, die Gewinne mitnehmen möchten und das Geld zeitnah brauchen. Alle anderen sollten weiterhin langfristig investiert bleiben. Grundsätzlich dürfte das zweite Halbjahr ebenfalls noch positiv an den Börsen verlaufen. Doch einige Faktoren wie die ganzen Wahlen und auch die Zinsproblematik, welche immer noch nicht gelöst ist, dürften den MSCI World ETF durchaus etwas belasten.

Insgesamt sollten Anleger aber ihre Sparpläne weiterlaufen lassen und den ETF weiter besparen. Kleine Kursrücksetzer können dafür sorgen, dass Anleger mit ihrer Sparrate mehr Anteile am ETF kaufen können. In diesem Sinne bleibt der MSCI World ETF ein gutes Investment. Anleger können aber auch überlegen, ihr Depot mit diesem ETF breiter aufzustellen:

