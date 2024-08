ETFs gelten in Deutschland als der heilige Gral der Geldanlage. Insbesondere unter Privatanlegern werden die Vehikel immer beliebter. Allerdings zeigt eine Studie eine Börse Überraschung: Die meisten Anleger verlieren mit ETFs Geld, anstatt es zu verdienen.

In ETFs investieren und damit die Altersvorsorge sichern oder ein Vermögen aufbauen – das machen inzwischen immer mehr Investoren. Doch wie eine Studie der Kelley School of Business herausfand, verlieren die meisten Anleger in Deutschland tatsächlich Geld mit ihren ETF-Anlagen.

So verlieren ETF-Investoren in Deutschland im Schnitt laut der Studie -1,69 Prozent pro Jahr an Vermögen. Währenddessen liefert ein klassischer MSCI World um die 7,0 Prozent pro Jahr an annualisierter Rendite. Doch liegt das an dem Vehikel ETF? Oder gibt es ein anderes Problem?

Warum die meisten Anleger mit ETFs Geld verlieren

Tatsächlich ist die Ursache nicht die Anlage in ETFs per se, sondern die Entscheidungen bzw. die Auswahl der Investoren. So verlieren Anleger laut der Studie das meiste Geld durch die Auswahl der falschen Produkte (insbesondere Themen oder Branchen-ETFs mit mangelnder Diversifikation) oder Timing-Fehler (Kaufen am Hoch, Verkaufen am Tief).

Zudem zeigte sich, dass Anleger bei Thema ETFs häufig nicht das klassische Buy&Hold forever praktizieren, sondern eher kurzfristig unterwegs sind. Dies führt ebenfalls zu einer deutlichen Underperfromance gegenüber dem Markt.

Wie Sie mit ETFs kein Geld mehr verlieren

Doch was sollten Sie als ETF-Investor tun, wenn Sie nicht ebenfalls zu den Verlierern gehören wollen? Diese fünf Ratschläge sollten Sie auf jeden Fall beachten:

1. Bauen Sie sich ein diversifiziertes Portfolio über alle Branchen und Regionen dieser Welt auf. Wetten Sie nicht auf einzelne Trends.

2. Führen Sie sich stets die Langfristigkeit ihrer Investition vor Augen und ignorieren Sie Schwankungen des Kapitalmarktes.

3. Bauen Sie sich einen Notgroschen auf, um in schlechten Zeiten nicht ihr ETF-Portfolio auflösen zu müssen.

4, Investieren Sie monatlich und konstant via Sparplan. So minimieren Sie das Risiko des falschen Timings.

5. Versuchen Sie sich nicht von den Renditen anderer Anlagen wie einer Nvidia oder Bitcoin zu einem Investment in einen anderen Bereich verleiten zu lassen

