Dieser ETF lieferte 2023 bisher die beste Performance – doch könnte er die Rallye auch 2024 fortsetzen? Wir verraten, ob Sie als Anleger noch einsteigen sollten

ETFs erfreuen sich noch immer großer Beliebtheit. Klar: Sie bilden passiv einen Index ab, mit ihnen kann man also auf die Wertentwicklung ganzer Branchen oder Länder wetten. Da sie nicht aktiv von einem Fondsmanager gemanagt werden, sind die Gebühren zudem deutlich geringer als bei herkömmlichen Fonds.

Oft werden die ETFs auch als Altersvorsorge verwendet – hier eignen sich zum Beispiel Produkte auf den MSCI World, der sozusagen die Entwicklung der Weltwirtschaft abbildet. Das bietet auf lange Sicht eine hohe Sicherheit, die Performance ist jedoch natürlich nicht vergleichbar mit einer wachstumsstarken Einzelaktie. Doch gibt es einen ETF, der von der Performance alle Anleger restlos begeistert. Er gilt 2023 als der sich am besten entwickelnde ETF und vermindert das Risiko dank der breiten Streuung dennoch deutlich im Vergleich zu einer Einzelaktie. Könnten Sie an dessen sagenhafter Entwicklung noch immer profitieren, auch, wenn Sie jetzt erst einsteigen? Ja. Denn bei diesem ETF ist nicht nur bis zum Jahresende noch etwas zu holen. Er wird aller Voraussicht nach auch noch die nächsten Jahre deutlich steigen.

Darum bietet der beste ETF 2023 noch riesige Wachstumschancen

Die Seite etf.capital bewertet regelmäßig ETFs nach ihrer Performance. Und ein aktueller Blick zeigt: Der im Jahr 2023 bisher am besten performande ETF ist der iShares Nasdaq-100 UCITS ETF USD. Er liegt seit Jahresanfang rund 30 Prozent im Plus. Der ETF bildet den Nasdaq 100 Index ab, der als der wohl wichtigste Technologie-Aktienindex der Welt gilt und die größten Spieler der Branche enthält. Zu den Top-Positionen zählen daher unter anderem Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla, Alphabet A und C, Broadcom sowie Costco Wholesale. Diese zehn Positionen machen zusammen fast 50 Prozent des Index aus.

Der ETF ist ausschüttend und die Gesamtkostenquote liegt bei 0,33 Prozent. Seit der Auflage im Januar 2010 liegt der ETF über 860 Prozent im Plus. Ja, man könnte sich an dieser Stelle ärgern, nicht damals schon auf den ETF mit den Tech-Giganten gesetzt zu haben. Doch spricht vieles dafür, dass Sie auch zukünftig ordentlich Rendite einfahren können.

Darum lohnt sich der Kauf des besten ETFs 2023 jetzt erst recht

Der ETF setzt auf die wichtigsten und größten Tech-Giganten der Welt. Ja, diese haben in den vergangenen Jahren bereits riesiges Wachstum eingefahren. Doch viele Möglichkeiten und Chancen, könnten durch den 2023 aufgekommenen KI-Wachstumstrend erst noch bevorstehen. Und klar ist: Künstliche Intelligenz wird sich nicht jedes Unternehmen aufgrund der massiven Rechenleistungen, die dafür benötigt werden, leisten können. Es liegt nahe, dass vor allem die großen Spieler profitieren werden und ihren Burggraben gegenüber kleineren Konkurrenten noch weiter ausbauen können.

Für Unternehmen wie Amazon, Google oder Microsoft ergeben sich durch KI in der Cloud massive Wachstumschancen. Nvidia steht als Chiphersteller sowieso mittendrin, denn ohne die entsprechenden Chips könnte künstliche Intelligenz gar nicht erst stattfinden.

Die Top-Bestandteile des Nasdaq 100 bieten im Schnitt noch immer ein zweistelliges Aufwärtspotenzial – das wird sich auch in der Gesamtentwicklung des Nasdaq 100 zeigen. Zwar sollte er auf keinen Fall wie beispielsweise ein MSCI World als Altersvorsorge genutzt werden. Denn Tech-Werte unterliegen häufiger Schwankungen, sind Korrekturanfälliger, etc. Doch ist der Nasdaq 100 eine hervorragende Möglichkeit, mit deutlich mehr Sicherheit auf die wachstumsstärksten Tech-Unternehmen der Welt zu setzen und dabei noch eine hohe Rendite einzufahren.

Lesen Sie auch: MSCI World ETF crasht schon wieder: Das ist der Grund und so geht es mit dem ETF weiter