Schon wieder erlebt der MSCI World Index einen kleinen Crash. Zuletzt hatte der ETF sich zwar nochmal erholt, doch nun fällt er wegen der unruhigen Börsen wieder. Wir verraten, wie es jetzt weitergeht und was Anleger tun sollten.

Vor zwei Wochen hatten wir berichtet, dass der MSCI World Index durch seine 200-Tage-Linie gefallen war. Kurz darauf erholte er sich aber wieder und stieg deutlich. Doch erneut fiel der iShares MSCI World (der größte ETF der Welt) deutlich und löst damit wieder ein Crash-Signal aus. Doch was sind die Hintergründe dafür? Und was sollen Anleger jetzt tun?

So sieht es beim MSCI World ETF jetzt aus

www.tradingview.com MSCI World ETF

Im obigen Bild sehen Anleger, dass der MSCI World ETF erst unter die 200-Tage-Linie (rot) fiel, sich dann wieder erholte, aber am blauen Abwärtstrend hängen blieb und nun wieder fiel. Leider wurde die 200-Tage-Linie schon wieder gerissen, was kein gutes Zeichen ist. Anleger setzen nun darauf, dass der Abwärtstrendkanal hält und sich der MSCI World bald wieder erholen kann. Eine gute Reaktion gab es beim ETF heute bereits: Am unteren Ende des Kanals und beim wichtige Fibonacci-Level konnte der MSCI World ETF zu einem kleinen Turnaround ansetzen. Ob das aber schon reicht?

Denn momentan fällt der ETF, weil die großen Aktien und die Börsen weltweit fallen. Gründe dafür gibt es einige: Viele Anleger befürchten weiterhin eine Rezession, was nicht gut für Aktien ist. Zudem sind die Zinsen weiter sehr hoch und die Konflikte auf der Welt nehmen zu. Eine solche Unsicherheit ist nicht gut für die Börse. Weil die Aktien also im großen Stil fallen, fällt auch der MSCI World ETF. Doch wie geht es hier nun weiter und was sollen Anleger tun?

So geht es beim MSCI World jetzt weiter

www.tradingview.com MSCI World langfristig

Tatsächlich könnte der MSCI World ETF jetzt bald auch die Aufwärtstrendlinie testen, welche seit dem Corona-Tief im März 2020 besteht. Die nächsten Tagen werden also entscheidend sein für den Index. Denn viele Level und Linien laufen jetzt zusammen. Was dabei helfen könnte: Zahlreiche große Tech-Aktien bringen in dieser Woche Quartalszahlen. Weil diese einen großen Anteil am MSCI World Index ausmachen, können diese Aktien den Index bewegen. Sollten Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft und Co gute Zahlen bringen, dann dürfte der MSCI World ETF wieder steigen.

Anleger sollten also in dieser Woche genau hinsehen und beobachten, was der MSCI World als nächstes macht. Weil die meisten Anleger wohl ohnehin langfristig in diesen ETF investieren, sind kleinere Rückschläge nicht schlimm. Ganz im Gegenteil: Bei Sparplänen bekommen Anleger für ihr gleiches Geld jetzt mehr Anteile vom MSCI World. Zudem kommen jetzt viele Unterstützungslinien, die den Index halten dürften. Und sollten die Quartalszahlen nicht unerwartet schlecht ausfallen, dann dürfte der ETF schon zum Ende der Woche hin wieder steigen. Jeder behält also die Ruhe, lässt Sparpläne weiterlaufen, sieht ansonsten vorerst aber von größeren Käufen oder Verkäufen ab.

