Auch im Zeitalter der modernen Geldanlage werden in Sparkassen & Co. immer noch aktive Fonds vertrieben. Doch wie schädlich dies für den Vermögensaufbau vieler Menschen ist, ist den meisten überhaupt nicht klar. So kosten Sparer aktive Fonds 190.000 Euro und mehr:

In vielen Depots finden sich auch heute noch aktive Fonds, wobei Sparer häufig vergessen: diese sind echte Kostenmonster. Das führt dazu, dass der Vermögensaufbau mit solchen Produkten wesentlich langsamer und nicht ansatzweise so erfolgreich vonstattengeht, wie mit beispielsweise einem ETF.

Darum kosten aktive Fonds Sparer 190.000 Euro und mehr

Sehr anschaulich zeigt dies das folgende Beispiel:

Nehmen wir an, ein 25-Jähriger will 25.000 Euro für 40 Jahre (also bis zur Rente) für den eigenen Vermögensaufbau weltweit gestreut in Aktien anlegen. Kauft er einen ETF wie den Invesco FTSE All-World bei einem Neobroker, dann zahlt er zumeist keinen Cent an Gebühren. Die TER des Fonds liegt zudem bei kostengünstigen 0,15 Prozent p.a.

Kauft der 25-Jährige aber beispielsweise einen globalen aktiven Fonds wie den ABELE Ostalb Global A über einen Strukturvertrieb, dann fallen 5,0 Prozent Ausgabeaufschlag und 1,80 Prozent TER pro Jahr an.

Unterstellt man nun eine Wertentwicklung von rund 7,0 Prozent p.a., was etwa die Rendite globaler Aktienportfolios in der Vergangenheit war, dann erreicht man nach 40 Jahren folgende Werte:

ETF-Vermögen: 353.933 Euro

Fonds-Vermögen: 180.424 Euro

Während der ETF-Anleger rund 20.000 Euro an Gebühren über die 40 Jahre gezahlt hat, sind es beim aktiven Fonds insgesamt 193.000 Euro. Die Kosten machen also einen klaren Unterschied und führen dazu, dass das Vermögen im ETF unter den gemachten Annahmen doppelt so groß wäre wie im aktiven Fonds.

Ist ein ETF die bessere Wahl?

Teure Fonds können also kaum mehr mit günstigen ETFs mithalten, es sei denn, sie liefern eine deutliche Überrendite. Da von 100 aktiven Fondsmanagern im Schnitt aber nur vier über zehn Jahre eine Outperformance des Marktes liefern können, ist ein ETF für die meisten Sparer definitiv die bessere Wahl.

Welcher ETF besonders attraktiv ist, erfahren Sie in diesem Artikel: Fast geschenkt: Das ist der günstigste Welt-ETF überhaupt

Lesen Sie auch:

Mega-Übernahme für Warren Buffetts Occidental Petroleum – so reagiert die Aktie