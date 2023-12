Das Öl-Unternehmen Occidental Petroleum, eine von Warren Buffetts Top-Beteiligungen, kündigte heute eine 12-Milliarden-Dollar-Übernahme eines anderen Öl-Konzerns an – das macht die Aktiie

Was für Neuigkeiten: Das bekannte Öl-Unternehmen Occidental Petroleum kündigte heute die Übernahme des Energieproduzenten CrownRock in Höhe von etwa zwölf Milliarden Dollar an. Diese soll im Rahmen eines Cash-and-Stock-Deals stattfinden.

So soll Occidental das Unternehmen mit der Aufnahme von neuen Schulden in Höhe von 9,1 Milliarden Dollar, der Ausgabe von Stammkapital in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar und der Übernahme von bestehenden Schulden von CrownRock in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar übernehmen. Die Übernahme wäre die erste seit der in Kritik stehenden Übernahme von Anadarko Petroleum im Jahr 2019, die mit vielen Schulden einherging.

Occidentals 12-Milliarden-Dollar-Übernahme – so reagiert die Aktie

Die Übernahme soll voraussichtlich im ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein und wird den freien Cashflow von Occidental erhöhen. Auch andere Öl-Giganten haben dieses Jahr große Übernahmen getätigt und ihre Bestände erweitert. So etwa Exxon Mobil mit Pioneer Natural Resources oder Chevron mit Hess.

Occidental gilt als eine von Warren Buffetts Top-Positionen im Portfolio von Berkshire Hathaway. Sie ist derzeit die sechstgrößte Position mit einer Gewichtung von fast fünf Prozent. Occidental Petroleum kündigte heute außerdem die Erhöhung der vierteljährlichen Dividende um vier Cent auf 22 Cent an. Die Aktie jedoch fiel nach der Übernahme-Ankündigung vorbörslich erstmal um ein Prozent.

Mit Material von rtr

Lesen Sie auch: Palantir nach zweistelligem Kursrutsch – jetzt den Dip bei der Aktie nutzen?