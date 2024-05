Was wird das beste Investment für die nächsten zehn Jahre sein? Diese Frage stellt sich jeder Anleger. Nun hat der ETF-Anbieter und Vermögensverwalter Amundi anhand einer aktuellen Analyse eine klare Prognose in den Raum gestellt.

Das beste Investment der vergangenen zehn Jahre war es ohne Zweifel zu 100 Prozent in den USA und deren Tech-Werte investiert zu sein. Doch nur weil sich das in der Vergangenheit rentiert hat, muss das in der Zukunft nicht so laufen.

Dies ist auch das Ergebnis einer neuen Studie der Vermögensverwalter von Amundi, die in den kommenden zehn Jahren in ganz anderen Regionen hohe Renditen erwarten:

Das beste Aktieninvestment für die nächsten 10 Jahre

So erwartet Amundi in den USA in den kommenden Jahren eine geringere Rendite als in der Vergangenheit. Die Gründe dafür sind mit der hohen Verschuldung, ambitionierten Bewertung, politischen Unsicherheit und Co. vielfältig. Tatsächlich sehen die Analysten das dagegen höchste Potenzial in den Schwellenländern, die in den vergangenen Jahren eine deutliche Underperformance geliefert hatten.

Das sind die konkreten Prognosen für die erwartete Rendite pro Jahr in unterschiedlichen Regionen dieser Welt:

Indien 7,4 Prozent

Schwellenländer Ex-China 7,1 Prozent

Schwellenländer mit China 7,0 Prozent

Europa 6,4 Prozent

USA 5,6 Prozent

Dabei fällt auf, dass der Emerging Market Indien den ersten Platz mit einer jährlich prognostizierten Rendite von 7,4 Prozent belegt. Außerdem interessant: Amundi sieht in den kommenden zehn Jahren deutlich mehr Chancen in Europa als in den USA.

So können Anleger in das beste Aktieninvestment investieren

Anleger, die an diese Prognose von Amundi glauben und sich jetzt beteiligen wollen, können das am besten über ETFs tun. Folgende Fonds sind (je nach Region) dabei für Anleger interessant:

Indien: Franklin FTSE India UCITS ETF (WKN: A2PB5W)

Schwellenländer Ex-China: Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF (WKN: LYX99G)

Schwellenländer mit China: iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (WKN: A111X9)

Europa: Amundi Prime Europe UCITS ETF (WKN: A2PBLF)

USA: Amundi Prime USA UCITS ETF (WKN: ETF154)

Übrigens: Amundi prognostiziert, dass Global Private Equity mit 8,8 Prozent Rendite pro Jahr in der kommenden Dekade die lukrativste Anlage (sogar gewinnbringender als Aktien) sein wird. Mehr dazu lesen Sie in diesem Artikel.

