Die Aktien-Experten der Privatbank M.M.Warburg verraten: Diese 8 deutschen Small Cap-Aktien werden den Markt im Mai schlagen. Um welche Aktien es sich handelt und was an ihnen so besonders ist.

M.M.Warburg: Diese 8 deutschen Nebenwerte-Aktien empfehlen wir jetzt

1. Hugo Boss

2. Infineon

3. Fresenius

4. RTL Group

5. ProCredit Holding

6. CEWE

7. Grenke

8. Init

Neben den sechs Nebenwerten befinden sich mit Infineon und Fresenius sicherlich auch Large Caps in dieser Auflistung.

Zu Infineon schreiben die Experten von M.M.Warburg: "Die Infineon-Aktie entwickelte sich vor dem Hintergrund einer schwächeren Nachfrage seit Jahresbeginn schlechter als der Gesamtmarkt." Und die Analysten fahren fort: "Es wird erwartet, dass die Talsohle der Branche nahe ist und da sich die Stimmung danach verbessert, hat die Aktie deutliches Neubewertungspotenzial und steht daher auf unserer Conviction-Buy-Liste."

Und zur Fresenius-Aktie schreiben die deutschen Banker: "Wir nahmen Fresenius SE aufgrund der optimistischen Erwartungen für das erste Quartal 2024 in unsere Conviction Buy-Liste auf und haben kürzlich unsere Rentabilitätsschätzungen für das Geschäftsjahr 2024 auf der Grundlage aktueller Managementkommentare und vorab getätigter Telefongespräche angehoben. Während der Telefonkonferenz zum vierten Quartal hatten wir den Eindruck, dass die Prognose einige vorsichtige Elemente enthält, und sind immer noch zuversichtlich, dass eine Steigerung und Erhöhung im Laufe des Jahres möglich ist, da sich die Energiepreise in letzter Zeit etwas abgeschwächt haben."

Doch was sagen die Aktien-Experten zu diesen deutschen Nebenwerten?

Übrigens: Finden Sie jetzt im BÖRSE ONLINE Neobroker-Vergleich den besten Broker für Ihre Bedürfnisse

6 deutsche Small Cap-Aktien, die Aktien-Analysten jetzt empfehlen

Auch wenn die RTL-Aktie bislang sehr schlecht in diesem Jahr abgeschnitten habe, zeigen sich die Aktien-Analysten von M.M.Warburg weiter positiv für das Papier. So schreiben sie: "Aufgrund des sich erholenden deutschen TV-Werbemarktes wird für 2024 eine Dividende von 6,5 EUR erwartet (22 % Rendite, wiederkehrende Rendite 10 %), was den erfolgreichen Verkauf des niederländischen Geschäfts und sinkende Streaming-Anlaufverluste in den kommenden Jahren widerspiegelt , der Investment Case ist aus unserer Sicht mittlerweile sehr attraktiv."

Bei der ProCredit Holding ist BÖRSE ONLINE auch schon seit Längerem bullisch. Auch M.M.Warburg zeigt sich positiv für die Aktie und erwartet weiterhin starke Zahlen, die "den Investment-Case weiterhin unterstützen" sollten.

Spannend wird es auch bei der CEWE-Aktie. Denn der Foto-Anbieter sieht im Chart wieder besser aus, auch wenn M.M.Warburg anmerkt: "Die CEWE-Aktie entwickelte sich in den letzten Wochen schlechter als der Aktienmarkt. Trotz der Präsentation starker Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 ist der Aktienkurs seit Jahresbeginn gesunken. Dies ist aus unserer Sicht angesichts der vielversprechenden Aussichten für das Geschäftsjahr 2024 und der positiven Grundgeschäftsentwicklung nicht gerechtfertigt."

Ebenfalls gut hört sich das Szenario bei der Init-Aktie an. Das Unternehmen, welches Telematik-Systeme im Verkehr und Bezahlsysteme in Bussen und Bahnen anbietet, zeigt sich auch im Chart wieder stärker. Dazu schreiben die Analysten der deutschen Privatbank: "Init erhielt kürzlich die beiden größten Aufträge in der Unternehmensgeschichte für Großprojekte in Atlanta (119 Mio. USD) und London (80 Mio. GBP). Dies ist nicht nur ein klares Zeichen dafür, dass die Ausschreibungsflaute im Markt zu Ende geht, init hat diese Ausschreibungen auch gegen die Hauptkonkurrenten Cubic (Atlanta) und Trapeze (London) gewonnen. Dies untermauert seine starke Marktposition und bestätigt unsere Erwartung, dass das Unternehmen deutlich von der aktuellen Markterholung profitieren wird."

So finden Anleger neben Infineon und Fresenius sechs deutsche Nebenwerte-Aktien, die den Markt im Mai schlagen können. Doch lesen Sie auch: Finanzprofessor verrät: Dann kommt der Crash und so verhalten sich Anleger dann richtig

oder: André Kostolanys Schüler verrät: Diese Value-Aktien würde die Börsenlegende jetzt kaufen