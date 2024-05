Wer langfristig Geld in ETFs anlegen will, der stellt sich die Frage: Wie baue ich mir ein stabiles und breit diversifiziertes ETF-Portfolio für möglichst hohe Renditen zusammen? Wie das mit einem, drei und sechs Indexfonds geht, erfahren Sie in diesem Artikel.

Langfristig Geld anlegen und das breit gestreut bei einer möglichst hoher Rendite? Das ist das Ziel vieler ETF-Anleger. Doch es stellt sich die Frage, wie man so investieren kann?

Das perfekte ETF-Portfolio für maximale Diversifikation und Rendite

Dazu lohnt sich ein Blick auf die folgenden drei ETF-Portfolios mit einem, drei und sechs ETFs für maximale Diversifikation bei einer gleichzeitig möglichst hohen Rendite für ein ultrastabiles Weltportfolio:

Das perfekte ETF-Portfolio mit einem ETF

Für gewöhnlich wird das perfekte Weltportfolio mit einem ETF in Form des MSCI ACWI oder des Vanguard FTSE All World beschrieben. Allerdings gibt es hier in Form des niedrigen Schwellenländeranteils und des hohen Gewichts einiger weniger Aktien einige Schönheitsfehler.

Wesentlich attraktiver ist dagegen der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF (WKN: WELT0B). Dieser bietet Zugang zu 3280 Aktien aus aller Welt mit einer Gewichtung nach 50 Prozent Marktkapitalisierung und 50 Prozent Bruttoinlandsprodukt für mehr Ausgewogenheit in der Geldanlage.

Das perfekte ETF-Portfolio mit drei ETFs

Wer die Welt günstiger und selbst im Portfolio abbilden will, kann dies in einer groben Variante mit drei ETFs machen. Konkret brauchen Anleger einen ETF für Industrie-, einen für Schwellenländer und einen dritten Indexfonds für die kleinen und mittleren Unternehmen, die nicht in den anderen Produkten enthalten sind.

Konkret würde das (günstigste) Portfolio dann so aussehen: 60 Prozent in den Amundi Prime Global UCITS ETF (WKN: WELT0B), 30 Prozent in den iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (WKN: A111X9) und 10 Prozent in den iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WKN: A2DWBY).

Das perfekte ETF-Portfolio mit sechs ETFs

Für anspruchsvolle Anleger, die ihre Allokation selbst steuern und wissenschaftlich anlegen wollen, bietet sich dagegen ein Weltportfolio mit sechs ETFs an, mit dem die Verteilung der einzelnen Länder selbst gestreut werden kann. Das sind die aktuell günstigsten Indexfonds für die jeweiligen Regionen:

Nordamerika (40-45 Prozent): Vanguard FTSE North America UCITS ETF (WKN: A12CXY)

Japan (4-7 Prozent): Amundi Prime Japan UCITS ETF (WKN: A2PBLK)

Europa (18-20 Prozent): Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (WKN: A1T8FS)

Emerging Markets (18-20 Prozent): iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (WKN: A2JDYF)

Asien/Pazifik Ex-Japan (2-4 Prozent): Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (WKN: A1T8FT)

Globale Small Caps (8-10 Prozent): iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WKN: A2DWBY)

Lesen Sie auch:

Totalverlust im Depot? Bei diesen 3 bekannten Aktien müssen Anleger aufpassen – Es droht die Pleite

Oder:

Kann dieses Unternehmen die neue 1000% KI-Aktie und das neue Alphabet werden?