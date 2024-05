Aktien steigen langfristig – doch nicht alle. In manchen Fällen steht am Ende die Insolvenz des Unternehmens. Dieses Schicksal könnte nun ebenfalls bei den folgenden drei Werten drohen. Hier müssen Anleger jetzt aufpassen.

Besonders in Zeiten hoher Zinsen kreist über den Köpfen vieler Unternehmen der Pleitegeier. Dementsprechend vorsichtig sollten Anleger sein, am Ende nicht mit einem Totalverlust dazustehen.

Bei diesen Aktien müssen Anleger jetzt aufpassen

Die folgenden drei Aktien haben dabei das Potenzial in einigen Jahren nicht mehr an der Börse gelistet und die dahinterstehenden Unternehmen womöglich nicht mehr existent zu sein. Es könnte in absehbarer Zeit eine Pleite drohen:

Fisker (Kursentwicklung 12 Monate: -99,8 Prozent)

Nur noch eine Frage der Zeit dürfte das Ende beim Elektroautobauer Fisker sein. Nachdem der Markt für die Vehikel in den vergangenen Monaten massiv zusammengebrochen ist, ist das stark unprofitable Unternehmen an den Rand des Abgrunds getrieben worden.

Momentan kann nur noch ein Wunder wie eine Übernahme oder eine massive Cash-Spritze den ehemaligen Hoffnungsträger retten.

Peloton (Kursentwicklung 12 Monate: -59,3 Prozent)

Trotz zuletzt guter Zahlen steckt das Unternehmen Peloton bis zum Hals in der Krise. Schwindende Umsätze, kein Wachstum, Unprofitabilität und Schulden belasten die ehemalige Wachstumshoffnung. Selbst ein massiver Stellenabbau und ein CEO-Wechsel dürften diese Probleme nicht lösen.

Zwar besteht bei dem Konzern noch deutlich mehr Hoffnung als bei Fisker, doch dass der Wert von über 132 Euro im Hoch auf inzwischen 3 Euro abgestürzt ist, spricht für sich.

Plug Power (Kursentwicklung 12 Monate: -68,2 Prozent)

Bereits seit Jahren ist Plug Power ein Pleitekandidat, konnte sich aber immer wieder durch Kapitalerhöhungen und zusätzliche Fremdfinanzierungen retten.

Ewig dürfte dies aber nicht so weitergehen, insbesondere da selbst optimistische Analysten erst mit einer Profitabilität im Jahr 2027 rechnen. Bedenkt man dazu noch, dass Plug in der Vergangenheit stets die Erwartungen nicht erfüllen konnte, stehen die Chancen gut, dass diese Story leerer Versprechungen irgendwann zu einem Ende kommt.

