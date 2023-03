Indizes gibt es viele, doch welche sind eigentlich wirklich für Anleger geeignet und warum sollte man eigentlich auch in manche gar nicht investieren? Hier gibt es alles zu DAX, Dow Jones, Nasdaq und Co.

In den Nachrichten wird viel über die Leitindizes wie den DAX oder die Nasdaq gesprochen, doch sind dies eigentlich auch die richtigen Anlagevehikel? Ein Blick verrät: nicht immer. Deswegen sollten Anleger einen Blick auf diese Indizes werfen und diese besser vermeiden:

Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq – Welcher Index ist besser?

Mit einem Blick auf die amerikanischen Indizes wird klar, dass der am weitesten entwickelste Kapitalmarkt der Welt, auch entsprechend viele Aktienindizes vorweisen kann. Doch welcher ist hier der investierbarste?

Während der Dow Jones mit nur 30 Werten, vornehmlich aus dem Industriesektor, eher ein Klumpenrisiko darstellt, kann eine Anlage in den marktbreiten S&P 500 tatsächlich eine gute Alternative zu klassischen Amerika-ETFs sein, um die Börsenentwicklung der USA abzubilden. Ein passendes und kostengünstiges Produkt wäre beispielsweise der iShares Core S&P 500 UCITS ETF.

Ein Investment in den Nasdaq hingegen sollten sich Anleger zweimal überlegen, denn durch die Struktur des Indizes mit den 100 wertvollsten Unternehmen Amerikas, werden hier oft hoch bewertete Aktien aufgenommen, die wie 2022 auch eine extreme Underperformance liefern können.

DAX – Noch ein guter Index?

Aber wie steht es eigentlich um den deutschen Leitindex DAX? Auch dieser ist mit gerade einmal 40 Unternehmen und einigen Klumpenrisiken nicht gerade der beste Index für ein Investment.

Doch auch allgemein bietet es sich für Investoren an, nicht zu stark in Deutschland zu investieren, sondern sich lieber ein Weltportfolio mit Streuung über verschiedene Branchen und Kapitalmärkte aufbauen.

EuroStoxx – Wie kann man Europa mit Indizes abbilden?

Aber wie geht man vor, wenn es nicht Deutschland, sondern ganz Europa sein soll? Hier gibt es mit der EuroStoxx-Familie ja auch mehrere Indizes, die für Anleger interessant sein könnten. Sehr bekannt ist dabei der EuroStoxx 50 und der Stoxx Europe 600.

Wie schon bei anderen Indizes angesprochen, ist der zuerst genannte mit zu wenigen Werten bestückt und hat sich deswegen auch in der Vergangenheit als schwankungsanfällig erwiesen. Wer also Europa in seinem Portfolio hinzumischen will, der sollte deswegen besser auf den breiteren EuroStoxx 600 oder einen MSCI Europe setzen. Passende Produkte wären der Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF oder der iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR.

