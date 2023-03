Auch der bei Anlegern sehr beliebte MSCI World kommt durch das Banken-Beben in die Bredouille. Doch sollten Anleger den MSCI World ETF jetzt verkaufen oder besser nachkaufen? Wir geben die Antwort.

Viele Anleger haben Sparpläne auf den MSCI World Index und besparen diesen Weltaktienindex regelmäßig. Doch auch der MSCI World kann sich nicht dem Sog der Börsen nach unten entziehen. Aktuell kommt die Börse ja wieder etwas unter die Räder, weil in den USA verschiedene Banken pleitegehen. Dennoch sollten Anleger jetzt nicht überreagieren. Wir sagen, wie es aus unserer Sicht beim MSCI World weitergeht und was Anleger jetzt mit ihren ETFs machen sollten:

Wie ist der Stand beim MSCI World?

Aktuell steht der MSCI World bei 2.639 Punkten. Damit notiert er noch deutlich unter seinem Rekordstand von gut 3.250 Punkten. An sich konnte sich der Index seit dem Herbst wieder etwas berappeln, befindet sich aber noch im Abwärtstrend (siehe Chart unten).

Ungut ist, dass der Index heute durch seine 200-Tage-Linie gefallen ist. An sich bedeutet dies ein Verkaufssignal. Dabei ist die 200-Tage-Linie der Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage. An der Börse gilt: Notiert eine Aktie oder ein Index über der 200-Tage-Linie, dann ist der Trend positiv. Rutscht eine Aktie oder ein Index aber darunter, so ist der Trend negativ und ein Verkauf bietet sich an. Doch sollten Anleger jetzt ihren MSCI World ETF verkaufen?

Jein. Wer bereits stark im Plus ist und Gewinne angehäuft hat, der kann Teilgewinne mitnehmen. Angenommen, man hat 25 Prozent Gewinn mit dem MSCI World, so könnte man ein Viertel des Bestands verkaufen und diese Gewinne sichern. Wenn sich die Börsen beruhigt haben und der MSCI World wieder stärker aussieht, so kann man diese Summe oder einen Teil davon, ja wieder neu investieren. Anleger müssen auf keinen Fall panisch verkaufen, aber es ist noch nie jemand an der Börse gescheitert, weil man Gewinne mitgenommen hat.

Wer aber ohnehin langfristig investiert und einen Sparplan laufen hat und noch keine hohen Gewinne aufweist, der sollte den MSCI World einfach halten und den Sparplan laufen lassen. Aber bietet sich jetzt dann ein Nachkauf an?

https://www.boerse-frankfurt.de/index/msci-world/charts MSCI World Index

MSCI World ETF halten und Sparplan weiterlaufen lassen?

Im obigen Bild sehen Anleger, wie der MSCI World zuletzt performt. Seit Anfang 2022 ist der Trend negativ und der Index verlor rund 19 Prozent. Für Sparplan-Anleger ist das aber sogar ein Vorteil: Der nun bekommt man mehr Anteile der Aktien für das gleiche Geld. Und langfristig ist der Index noch immer gestiegen, auch wenn es zwischendurch mal Schwächephasen gab. So sollten Anleger, die noch nicht viel investiert haben, die noch jung sind und die einen langfristigen Anlagehorizont haben, ihre Sparpläne auf den MSCI World ETF auf jeden Fall weiterlaufen lassen und bei Bedarf können sie ihn sogar erhöhen. Eine Erhöhung der Sparrate sollte aber nur erfolgen, wenn genug Cash da ist.

Ein Nachkauf ist dagegen etwas brenzliger. Nur sehr risikoafine Investoren sollten jetzt eine größere Summe nachkaufen. Insgesamt sieht es kurzfristig durch den Bruch der 200-Tage-Linie und den Abverkauf an den Märkten nicht so rosig aus. Investiert man nun eine höhere Einmalsumme, selbst in den ansonsten als relativ sicher geltenden MSCI World Index, so geht man unnötige Risiken ein. Anders sieht es aus, wenn Anleger mit eine Sparplan auf den MSCI World ihr Risiko verteilen.

Außerdem sollten Anleger nicht blind verkaufen, denn mittlerweile gibt es auch sehr ansehnliche Dividenden auf den MSCI World.

