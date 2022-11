Anleger, die ihr Geld mit einem Dax-ETF anlegen, bekommen aktuell rund 2,5 Prozent Dividendenrendite. Doch es gibt auch einen Dax-ETF, der noch viel mehr Dividende zahlt.

Auch bei einem ETF erhalten Anleger eine Dividende. Schließlich investiert man mittels des ETFs ja in die Aktien in diesem Produkt und hat dadurch auch Anspruch auf einen Teil der Gewinnausschüttungen der Unternehmen. Hier gilt es für Anleger aber zu unterscheiden, ob der ETF die Erträge thesauriert - also direkt wieder anlegt - oder ob der Dax-ETF die Dividenden ausschüttet.

So viel Dividende ist mit einem Dax-ETF möglich

Schauen wir uns ein paar Dax-ETFs an, so fällt auf, dass die drei größten ETFs alle thesaurieren. Bedeutet: Anleger erhalten die Dividenden nicht auf das Konto ausgezahlt, weil der ETF die Gewinne automatisch wieder in neue Aktien anlegt. Das macht sowohl der iShares Core DAX UCITS ETF (DE), der Xtrackers DAX UCITS ETF 1C und der Deka DAX UCITS ETF.

Anleger, die eine Dividende auf ihr Konto haben möchten, müssten sich für einen anderen Dax-ETF entscheiden. Beispielsweise der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) zahlt aktuell 2,46 Prozent Dividendenrendite pro Jahr an die Anleger aus. Aber auch der Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF zahlt eine Dividende an seine Anleger aus. Und hier sind es sogar 2,65 Prozent aktuell.

Wir sehen also, dass man mit einem einfachen Dax-ETF bereits eine ordentliche Dividendenrendite bekommt. Doch dabei müssen Anleger aufpassen, ob ihr Produkt thesaurierend oder ausschüttend ist. Doch es gibt sogar noch einen ETF auf den Dax, der noch mehr Dividende verspricht.

Der DivDax-ETF zahlt noch mehr Dividende

Beim Dax gibt es nämlich einen zusätzlichen Dividenden-Index. Dieser sogenannte DivDax setzt sich aus 15 Aktien aus den normalen 40 Dax-Aktien zusammen, die am meisten Dividende zahlen. Und auch in diesen Index können Anleger einfach mittels eines ETFs setzen. Denn der Lyxor 1 DivDAX® UCITS ETF zahlt sogar 3,71 Prozent Dividende. Also nochmal mehr als ein ganzer Prozentpunkt mehr als der herkömmliche Dax. Doch lohnt sich ein Investment in den DivDax?

Ja. Wir haben in diesem Artikel die Performance ausgewertet und der DivDax schneidet sogar noch besser ab als ein normaler Dax-ETF. Das bedeutet nun nicht, dass Anleger umschichten müssen. Aber wer etwas mehr Dividende auf sein Konto haben möchte, der wählt einen Dax-ETF auf den DivDax dazu.