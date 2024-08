Dieser ETF gilt von der Performance derzeit als einer der besten, die es in Deutschland zu kaufen gibt und hat sich mehr als verdoppelt. Das Geniale: Die Chancen stehen gut, dass er es wieder tun kann.

ETFs bleiben die Stars an der Börse. Mit ihnen muss man sich nicht für eine einzelne Aktie entscheiden, sondern kann auf die Wertentwicklung ganzer Branchen oder gar Länder setzen. Doch das ETF-Universum ist mittlerweile riesig, und die Qual der Wahl wird immer größer.

Für welches Produkt soll man sich entscheiden? Eine Möglichkeit ist, einfach auf jene ETFs zu setzen, die die beste Performance aufweisen. Natürlich ist die Wertentwicklung der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft. Es sollte sich beim entsprechenden Anlagethema des ETFs daher um einen langfristigen Trend handeln und nicht um einen kurzfristigen Hype.

Die gute Nachricht: Wir haben einen ETF gefunden, der in den vergangenen Jahren nicht nur zu den besten Performern zählte, sondern bei dem die Chancen gut stehen, dass er diese sagenhafte Performance auch erneut erzielen kann.

Top-Performer ETF – zwei Fliegen mit einer Klappe

Die Plattform etf.capital bewertet regelmäßig eine Vielzahl von ETFs anhand ihrer Performance. Auf Platz 1 der ETFs mit der besten Performance der vergangenen drei Jahre und auch der besten Performance seit Jahresanfang steht der Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF. Seit Jahresanfang liegt er fast 20 Prozent im Plus und auf Sicht von drei Jahren über 40 Prozent im Plus. Seit seiner Auflage 2018 liegt er insgesamt über 160 Prozent im Plus – er hat sich also mehr als verdoppelt.

Der ETF bildet den MSCI USA Low Carbon SRI Leaders Index vollständig replizierend ab, die Ertragsverwendung ist thesaurierend. Der Index setzt auf große und mittelgroße Unternehmen der USA und enthält nur Unternehmen, die sowohl geringe Kohlenstoffemissionen und hohe Ratings im Bereich ESG aufweisen. Mit diesem ETF setzt man also nicht nur auf eine gelungene Performance, sondern auch noch auf Nachhaltigkeitsaspekte.

Zu den Top-Positionen zählen etwa Aktien wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet, die derzeit zu den wohl beliebtesten Aktien der Welt zählen und ihr Potenzial auch zukünftig weiter voll ausschöpfen sollten.

Durch den Fokus auf diese High-Performer, die viel Zukunftspotenzial bieten und auch noch Nachhaltigkeit sichert sich der ETF damit mit zwei wichtigen Komponenten ab, die auch für eine hohe Performance in der Zukunft sorgen sollten.

