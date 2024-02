Wer günstig in Deutschland investieren will, der kann dies mit diesen extrem günstigen ETFs tun, die viele teure Produkte anderer Anbieter alt aussehen lassen:

Bei vielen Indizes wie dem MSCI World oder FTSE All-World kommt Deutschland laut Meinung einiger Anleger viel zu kurz. Aus diesem Grund investieren viele gerne zusätzlich in Deutschland, wenn gleich das häufig mit hohen Gebühren verbunden ist. Denn tatsächlich verlangt eine ganze Reihe von Fonds und ETF-Anbietern horrende TERs, was sich negativ auf die Rendite des Anlegers auswirkt.

Diese Deutschland ETFs gibt es zu exzellenten Konditionen

Wenn Sie diesen Verlust an Performance vermeiden wollen, dann sollten Sie einen Blick auf diese ETFs werfen, die es aktuell zu exzellenten Konditionen gibt:

Amundi DAX UCITS ETF (Konditionen: 0,03 Prozent TER)

Das klassische Investment für Anleger, um den deutschen Aktienmarkt abzudecken, ist der DAX. Der Index bildet die 40 größten Unternehmen der Bundesrepublik an und gilt als Leitindex für den deutschen Aktienmarkt.

Zu einer Kostenquote von 0,03 Prozent können Anleger hier mit dem Amundi DAX UCITS ETF (ISIN: LU2611732046) investieren.

Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF (Konditionen: 0,09 Prozent TER)

Wer etwas breiter investieren will, der kann mithilfe des F.A.Z. 100 Index auf die größten Unternehmen Deutschlands setzen. In der Spitze unterscheidet sich die Zusammensetzung nicht wesentlich vom DAX, es finden sich allerdings in den hinteren Reihen einige MDAX- und SDAX-Werte.

Mit dem Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF (ISIN: LU2611732129) können Anleger zu kostengünstigen 0,09 Prozent TER investieren.

Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (Konditionen: 0,10 Prozent TER)

Den gesamten deutschen Aktienmarkt mit Large, Mid und Small Caps können Anleger durch ein Investment in den Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (ISIN: IE00BG143G97) in ihrem Portfolio abbilden.

Dabei gibt es den Fonds, der insgesamt 158 Werte abdeckt, zu günstigen jährlichen Gesamtkosten von 0,10 Prozent.

