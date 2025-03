Das ETF-Sparen wird in Deutschland immer mehr zum Volkssport. Eine sehr positive Entwicklung. Doch wohinein investieren die Deutschen eigentlich ihr sauer verdientes Geld? Diese ETFs sind die Lieblinge.

ETFs werden in Deutschland als Anlageklasse immer beliebter, was in erster Linie daran liegt, dass Haushalte zunehmend erkennen, dass die staatliche Rente als Altersvorsorge nicht ausreicht. Doch worin investieren die Deutschen ihr Geld? Biallo.de hat bei verschiedenen beliebten Brokern wie der ING, Scalable Capital & Co. nachgefragt.

So viel investieren Anleger in Deutschland

Dabei stellte sich heraus, dass Kunden im Schnitt 165 Euro pro Sparplan monatlich investieren. Allerdings kommt es häufig vor, dass Anleger mehrere Sparpläne gleichzeitig bedienen und daher unter dem Strich mehr investieren.

So stellte Biallo.de etwa fest, dass die Kundschaft von Scalable Capital im Schnitt 450 Euro pro Monat investiert. Beim Broker Flatex sind es mit 470 Euro noch etwas mehr.

Deutschlands beliebteste ETFs

Doch worein fließen diese Sparraten? Laut der Auswertung von Biallo.de tatsächlich hauptsächlich in den MSCI World. Zwar wird der Index oft wegen seiner hohen Konzentration kritisiert, scheint aber weiterhin ein Favorit unter den Anlegern zu sein. Besonders folgende ETFs auf den Index werden bevorzugt:

HSBC MSCI World UCITS ETF USD (ISIN: IE000UQND7H4)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (ISIN: IE00BJ0KDQ92)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (ISIN: IE00B4L5Y983)

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (ISIN: LU0274208692)

Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist (ISIN: LU2572257124)

Allerdings scheinen laut der Auswertung die breiter gestreuten ACWI bzw. FTSE All World-ETFs immer beliebter zu werden. Das sind die am häufigsten besparten Produkte für diese beiden Indizes:

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (ISIN: IE00B6R52259)

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (ISIN: IE00BK5BQT80)

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (ISIN: IE00B3RBWM25)

Darüber hinaus setzen Anleger laut Biallo.de noch häufig auf diese weiteren ETFs:

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (ISIN: IE00B5BMR087)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (ISIN: IE00BTJRMP35)

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF (ISIN: LU0533033667)

