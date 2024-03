Immobilien gehören in jedes Weltportfolio, werden aber häufig von Anlegern vergessen. Allerdings bieten diese Werte attraktive Ausschüttungen und sogar kurzfristiges Kurspotenzial. Diese ETFs sind jetzt für Anleger interessant:

Der Immobiliensektor gehört als Beimischung in jedes Weltportfolio, allerdings wird er der Einfachheit halber von vielen Investoren weggelassen. Ein Fehler, denn gerade aktuell bieten sich in diesem Bereich einige Chancen. So werfen Immobilienaktien wegen den Verwerfungen an den Weltmärkten eine wesentlich höhere Dividendenrendite ab als das klassische Weltportfolio und bieten zusätzlich Kurspotenzial.

Letzteres resultiert primär aus den in den USA und Europa hohen Zinsen, die die Immobilienportfolios von Unternehmen haben stark abwerten lassen. Dementsprechend besteht in einem Umfeld sinkender Raten Aufholpotenzial für die Aktien.

Immobilienaktien im Weltportfolio

Folglich kann es besonders jetzt für Anleger interessant sein, einen Blick auf Immobilienaktien, als Beimischung des eigenen Weltportfolios zu werfen. Diese beiden ETFs sind jetzt besonders interessant:

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (WKN: A1JCM0)

Mit dem HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF erhalten Anleger Zugang zu Immobilienaktien aus der entwickelten Welt zu einer Kostenquote von 0,24 Prozent. Aktuell sind 752 Millionen Euro in den Fonds investiert und über 344 Positionen gestreut.

Derzeit liegt die Ausschüttungsrendite des Fonds bei 3,5 Prozent und die Zahlung erfolgt vierteljährlich in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober.

VanEck Global Real Estate ETF (WKN: A1T6SY)

Leicht teurer ist der VanEck Global Real Estate ETF mit einer Kostenquote von 0,25 Prozent TER. Hier liegt der Fokus ebenfalls auf den Industrieländern und der Indexfonds bildet momentan 99 Werte ab, in die 280 Millionen Euro an Anlegergeldern investiert sind.

Die Ausschüttungsrendite für das Jahr 2024 liegt auf Basis von Schätzungen bei 3,6 Prozent. Gezahlt werden die Gelder vierteljährlich, nämlich im März, Juni, September und Dezember.

