Diese Aktien eignen sich für Buy-and-Hold-Anleger. Denn Morningstar hat 10 Value-Aktien gefunden, die Anleger sich langfristig ins Depot legen können. Und das Beste daran: Diese Aktien haben bis zu 64 Prozent Kurspotenzial.

Zuletzt konnten Value-Aktien zwar nicht mit Growth-Aktien mithalten, doch irgendwann dürfte sich die Bewertungslücke wieder schließen. Und weil es jetzt Value-Aktien günstig zu kaufen gibt, sollten Anleger sich dieses Papier mal anschauen:

Starke Value-Aktie mit fast 30 Prozent Kurspotenzial

Die Medtronic-Aktie weist aktuell 32 Prozent Kurspotenzial bis zum fairen Wert von 112 Dollar auf. Für Morningstar besteht der Vorteil von Medtronic darin, dass das Unternehmen ein reiner Anbieter von medizinischem Zubehör ist. Damit habe man viele Kliniken als Kunden und weil man sich auf chronische Krankheiten spezialisiert habe, läuft das Geschäft gut. So schreiben die Experten: "Die Pläne von Medtronic, seine Geschäftsbereiche Patientenüberwachung und Beatmungsinnovationen auszugliedern, werden dem Unternehmen nur dabei helfen, sich stärker auf schneller wachsende Märkte auszurichten."

Demnächst könnte die Medtronic-Aktie nochmal die 200-Tage-Linie antesten. Kurzfristig orientierte Anleger warten diesen Test ab, langfristige Anleger können laut Morningstar in diese Value-Aktie investieren. Und auch in diese 10:

10 unterbewertete Value-Aktien laut Morningstar

1. Imperial Brands



2. British American Tobacco

3. Pfizer

4. Polaris

5. Campbell Soup

6. Comcast

7. Gilead Sciences

8. Medtronic

9. RTX

10. U.S. Bancorp

Auch diese Value-Aktie kann sich lohnen

Spannend ist auch die Polaris-Aktie. Denn das Papier befindet sich nicht nur in dieser Value-Auflistung von Morningstar, sondern ist auch in der Liste der besten unterbewerteten Dividenden-Wachstums-Aktien zu finden. Lesen Sie dazu auch: Bis zu 100 Prozent Kurspotenzial: Morningstar empfiehlt diese 10 Dividenden-Wachstums-Aktien

Zu Polaris schreibt Morningstar: "Polaris ist eine der am längsten aktiven Marken im Powersport. Vor etwa 70 Jahren begann das Unternehmen, seinen Ruf und seine Marke durch die Produktion von Schneemobilen auszubauen. In den darauffolgenden Jahrzehnten hat sich das Unternehmen auf Geländefahrzeuge, Motorräder, Boote und Elektrofahrzeuge ausgeweitet und so ein Kraftpaket für Freizeit- und Nutzfahrzeuge aufgebaut."

So sehen die Analysten noch 57 Prozent Kurspotenzial bis zu einem fairen Wert von 145 Dollar. Auch wenn die Polaris-Aktie zunehmend Konkurrenz bekommt, die Morningstar hervorhebt und der Kursverlauf aktuell nicht zufriedenstellend aussieht, so könnte Polaris durch eine gute Übernahmestrategie und ein sehr gutes Management auch in Zukunft brillieren. Anleger achten bei dieser Value-Aktie aktuell noch darauf, dass der Kurs weiter auf der 50-Tage-Linie nach oben trendet und möglichst bald wieder über die 200-Tage-Linie ausbricht.

So finden Anleger in dieser Liste von Morningstar durchaus einige unterbewertete Value-Aktien, die man sich für die Ewigkeit ins Portfolio legen kann.

Und lesen Sie auch: "Kursziel für Bayer-Aktie ist jetzt 0 Euro", behauptet deutscher Börsen-Experte

oder: Chef von Kryptobörse verrät: Bitcoin, Ethereum und Co – Diese Coins kaufe ich jetzt selbst