Ab heute geht es los: Anleger finden ab jetzt bis Weihnachten jeden Tag einen exklusiven Tipp zum Geldverdienen aus der BÖRSE ONLINE Redaktion. Seien es die besten Aktientipps fürs neue Jahr, hohe Dividendenrenditen oder auch innovative Produkte und Strategien.

Jedes Türchen ein Gewinn. Nein, keine Schokolade oder anderes Süßzeug, das nur dick macht, kein nett gemein­ter Nippes, der nur wieder im Regal ver­staubt: Der Adventskalender von BÖRSE ONLINE bietet den Lesern des Hefts und den Besuchern unserer Internetseite www.boerse-online.de exklusive Anlage­tipps der Redaktion mit wirklichem Nutzwert — vom 1. Dezember an im Heft und dann an den jeweiligen Erstverkaufstagen (8., 15. und 22. Dezember) sowie an allen anderen Tagen bis zum 24. Dezember dieses Jahres auf der Internetseite. Einfach anklicken und sich über eine Gewinn bringende Emp­fehlung fürs eigene Depot freuen.

Für jeden Anleger ist etwas dabei

Im Gegensatz zu gewöhnlichen Advents­kalendern, bei denen mit dem Öffnen des letzten Türchens am Weihnachtsabend der Spaß vorbei ist, sollen die Empfehlun­gen der Redaktion den Lesern noch lange Freude bringen. Für jeden Anleger-­Typ ist etwas dabei — von der Aktie, die schon auf relativ kurze Sicht einen ordentlichen Kursgewinn verzeichnen kann, bis zu Dividendenwerten, die meist im Sommer mit einer Ausschüttung gute Laune ver­breiten. Auch Derivate verbergen sich hin­ter den Türchen, mit denen sich einfach und günstig Erfolg versprechende Anla­gestrategien verfolgen lassen, ebenso wie Anleihen, die Renditen über den reinen Kupon zulassen. Auch gemanagte Aktien­fonds und indexbasierte ETFs kommen im Kalender nicht zu kurz. Genießen Sie die Vorfreude und später die Gewinne.



Los geht es mit einer ganz ungewöhnlichen Aktie aus Deutschland, die Anlegern jetzt viel Kursgewinne verspricht, weil sie deutlich unterbewertet ist. Um welche Aktie es sich handelt, erfahren Sie jetzt exklusiv im BÖRSE ONLINE Magazin. Das nächste Türchen gibt es dann morgen hier auf boerse-online.de.