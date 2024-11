Auf diese Megatrends setzen Anleger aktuell, die in der Vergangenheit satte Renditen gebracht haben und auch in Zukunft für diese sorgen könnten. Sollten auch Sie ihre Chancen hier nutzen? Mit diesen ETFs geht es am besten.

Immer wieder kommt es am Markt vor, dass einige echte Megatrends gespielt werden. Wer auf diese frühzeitig setzt, hat die Chance hohe Renditen abzugreifen und selbst wenn das Thema bereits an den Märkten läuft, kann es interessant sein, bei den Titeln, die in diesem Trend liegen, zuzuschlagen.

Auf diese Megatrends setzen Anleger jetzt

Besonders gerne machen das Anleger mit sogenannten Themen-ETFs. Diese bilden ein breites Spektrum in dem jeweiligen Sektor ab und ermöglichen es, ohne Einzelaktienrisiko zu investieren. Ein gutes Beispiel ist dazu der Fall Microstrategy. Trotz des KI-Hypes hätten Anleger wegen der Betrugsvorwürfe gegen das Unternehmen zuletzt massiv Geld verloren. Mit einem breiteren KI-ETF wäre das nicht passiert.

Doch auch neben KI gibt es einige andere Megatrends, in die Anleger momentan besonders gerne investieren:

Ark Europe ETF-Zuflüsse 2024

Wer hier dabei sein will, der kann diese Bereiche ganz einfach über die folgenden ETFs abdecken:

KI: Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF (WKN: A2N6LC)

Stromnetze: First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF (WKN: A3DGK5)

Uran: Global X Uranium UCITS ETF (WKN: A3DC8S)

Nicht immer sind Trends erfolgreich

Allerdings sollten Anleger beim Setzen auf Trend-ETFs bedenken, dass ein Hype auch genauso schnell wieder vorbei sein kann, wie er aufgekommen ist. So ist in der oberen Grafik zu den ETF-Zuflüssen zu sehen, dass die aktuellen Verlierer nach Volumen die ehemaligen Megatrends der Jahre 2020/21 sind. Diese haben ebenfalls im Kurs stark abgewertet.

Dementsprechend sollten Sie vorsichtig sein, analysieren und vielleicht nicht jedem Trend hinterherlaufen.

