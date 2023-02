Viele Anleger haben einen MSCI World ETF gekauft, der jedoch nur 19 Prozent in europäischen Aktien hält. Wie viel müssen Anleger zusätzlich in einen MSCI Europe ETF investieren, damit ihr Europa-Anteil auf 50 Prozent steigt? BÖRSE ONLINE hat nachgerechnet.



MSCI World plus MSCI Europe

Viele Anleger besparen einen MSCI World ETF von Invesco, iShares oder Xtrackers, um weltweit in Aktien aus den Industrieländern zu investieren.



Auf diese Weise halten sie jedoch rund 67 Prozent in US-Aktien, während auf europäische Aktien nur 19 Prozent entfallen.



Wer seinen Europa-Anteil erhöhen möchte, kann zusätzlich zum MSCI World ETF jedoch einen MSCI Europe ETF kaufen, den unter anderem Deka, iShares oder Xtrackers anbieten.



Der 62-38 Mix

Doch wie lautet die genaue Mischung aus MSCI World und MSCI Europe, um den Europa-Anteil zum Beispiel von 19 auf 50 Prozent zu erhöhen?



Verschiedene Kombinationen aus MSCI World und MSCI Europe

Die Antwort lautet: Anleger müssen 62 Prozent in einen MSCI World ETF investieren und 38 Prozent in einen MSCI Europe ETF.



Wer dagegen nur eine Europa-Quote von 35 Prozent anstrebt, sollte einen Mix aus 80 Prozent MSCI World ETF und 20 Prozent MSCI Europe ETF wählen.



Wer in beide ETFs jeweils 50 Prozent investiert, hält rund 60 Prozent in europäischen Aktien.



Nicht für die Ewigkeit

Anleger sollten allerdings bedenken, dass der Europa-Anteil im MSCI World im Laufe der Zeit weiter fallen oder wieder steigen kann. Insofern ist unsere Rechnung nicht für die Ewigkeit geeignet.

