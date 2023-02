ETFs gibt es inzwischen in allen Formen und Ausführungen. Allerdings nimmt das vor allem in den USA immer verrücktere Züge an. Hier sind die seltsamsten und verrücktesten ETFs überhaupt.

Es gibt Aktien von Stripclubs, Beerdigungsinstituten & Co., aber auch in der ETF-Welt werden auch alternative Geschäftsmodelle und Anlagestrategien immer beliebter. Das sieht man vor allem an den vielen sehr eigentümlichen neu aufgelegten ETFs, die Anleger zum Schmunzeln bringen dürften:

Inverse Cramer ETF

Teilweise sogar in Deutschland bekannt ist der Inverse Cramer ETF, welcher ausschließlich die gegensätzlichen Handlungsentscheidungen zu den Aussagen des Ökonoms und Fondsmanagers Jim Cramer trifft. Cramer ist in den vergangenen Jahren wegen falscher Prognosen in Verruf geraten, ist aber immer noch eine wichtige Institution in der amerikanischen Finanzszene.

Unusual Whales Subversive Democratic ETF

Doch warum nicht eigentlich einen ETF auf die besten Trader der Welt auflegen? Dies ist vor kurzem geschehen und Anleger in den USA können nun die Trades der demokratischen Kongressabgeordneten in einem ETF nachbilden, da diese es, wie vermutet wird, mit Insiderinformationen, schaffen seit Jahren den Markt zu schlagen.



Unusual Whales Subversive Republican ETF



Dasselbe in Grün oder doch eher in Rot bietet dieser ETFs nur auf die republikanischen Abgeordneten. Mehr zu dem Thema gibt es hier:



Becky ETF



In 2022 wurde in den USA auch der Becky-ETF aufgelegt. Dieser Fonds vereint zehn gleichgewichtete Positionen. Die Aktien werden nach Umfrageergebnissen bei amerikanischen, mittelständischen Hausfrauen ausgewählt, wobei es eher um die Produkte des Unternehmens, als die Aktie geht.



AdvisorShares Vice ETF



Ein dagegen sehr beliebter ETF unter amerikanischen Retail-Anlegern ist der AdvisorShares Vice ETF, welcher nichts anderes ist, als ein Anti-ESG ETF. Der Fonds richtet sich dabei ausschließlich auf Sektoren, die menschliche Laster und Sünden abbilden, wie Rauchen, Alkohol, Erotik oder Glücksspiel.

RoundHill MemeStock ETF

Und wenn es um Verrücktheiten am Kapitalmarkt geht, da darf eine Sache natürlich nicht fehlen: Die MemeStocks. Das britische Fondshaus RoundHill hat deswegen einen aktiv gemanagten ETF aufgelegt, der die Aktivitäten in den Redditforen auswertet und nach dem nächsten Moonshot sucht.

