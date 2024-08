Dividenden und geringe Volatilität. Darauf setzen zwei der sichersten ETFs der Welt. Warum Anleger bei Sicherheit nicht auf Rendite verzichten müssen und welche Aktien sich in den ETFs befinden.

Der Sommer und gerade die Zeit bis zur US-Wahl könnte noch ungemütlich werden. Viele Experten gehen mittlerweile davon aus, dass das Börsenumfeld ruppiger wird. Und auch die Quartalszahlen und die letzten Wochen haben gezeigt, dass Aktien und die Börse nicht mehr immer nur in eine Richtung laufen. Dafür haben wir jetzt die sichersten Aktien und ETFs der Welt herausgesucht. Auf welche Aktien und ETFs Anleger setzen sollten und warum trotz der Sicherheit hohe Renditen möglich sind.

Niedrige Volatilität im MSCI World ETF

Ein herausragendes Beispiel für einen sicheren ETF ist der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF. Dieser ETF zielt darauf ab, die Volatilität im Portfolio zu minimieren und gleichzeitig eine breite Diversifikation über verschiedene Branchen und Regionen hinweg zu bieten. Mit über 250 Aktien aus dem MSCI World Index, jedoch mit einer gezielten Auswahl der weniger volatilen Aktien, ermöglicht dieser ETF eine stabile Performance. Der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF investiert in Unternehmen wie Johnson & Johnson, Microsoft und Nestlé, die bekannt für ihre stabile Ertragskraft und solide Geschäftsmodelle sind. Durch die Fokussierung auf geringe Schwankungen bietet dieser ETF eine ideale Mischung aus Sicherheit und Rendite. In den letzten fünf Jahren hat dieser ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 6% erzielt, was ihn zu einer attraktiven Option für risikobewusste Anleger macht.

Doch welcher Dividenden-ETF schaffte sogar 71 Prozent Rendite in 5 Jahren?

Volatilität ETF

71 Prozent Rendite in 5 Jahren mit diesem Dividenden-ETF

Ein weiterer sicherer ETF ist der VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF. Dieser ETF konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen aus entwickelten Märkten, die hohe Dividendenrenditen bieten. Mit rund 100 Aktien im Portfolio gewährleistet dieser ETF eine breite Diversifikation und reduziert das Risiko einzelner Ausfälle erheblich. Zu den Top-Holdings gehören bekannte Unternehmen wie Verizon, TotalEnergies und Altria, die für ihre zuverlässigen Dividendenzahlungen und starken Geschäftsmodelle bekannt sind. Der VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF bietet nicht nur stabile Erträge durch Dividenden, sondern hat in den letzten fünf Jahren auch eine Rendite von etwa 71% erzielt. Dies macht ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für Anleger, die auf der Suche nach stabilen Erträgen und geringeren Risiken sind.

Diese ETFs bieten Anlegern eine robuste Absicherung gegen Marktschwankungen und sind daher ideal für langfristige und sicherheitsorientierte Investmentstrategien geeignet.

