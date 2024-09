Burggraben im Korb: Mit diesen ETFs setzen Sie auf die sichersten Aktien der Welt – und können beruhigt satte Gewinne kassieren.

Wer per Burggraben-Strategie investieren will, dabei aber nicht auf Einzelaktien setzen möchte, kann dies auch via Investment in Fonds und ETFs machen.

Und bei den ETFs ist der Anbieter VanEck erste Wahl. Partner von VanEck ist hierbei das Research-Team von Morningstar. Die Analysten haben für die Beurteilung eines Economic Moat einen umfangreichen Kriterienkatalog entwickelt, der die Stärke eines Burggrabens definiert.

Burggraben ETF – auf diese Kriterien kommt es an

Zusätzlich werden folgende fünf Moat-Quellen berücksichtigt: immaterielle Vermögenswerte, Wechselkosten, Netzwerkeffekte, Kostenvorteile und größenbedingte Effizienz.

Die Experten unterteilen Aktien in drei Bereiche. Unternehmen mit einem breiten (Wide Moat) oder einem schmalen Burggraben (Narrow Moat). Neben einer qualitativen Analyse des Unternehmens fließen zudem quantitative Faktoren mit ein. Elementar ist dabei laut Morningstar zum Beispiel der Return on Capital (ROC).

Der Burggraben-ETF ist der 2015 aufgelegte VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat ETF, der insgesamt 62 Positionen enthält und auch ESG-Kriterien berücksichtigt. Unter den Top-Aktien mit breitem Burggraben ist etwa Tyler Technologies, ein Internetdienstleister, der Beratung, Hardware und Software im Angebot hat, der US-Finanzdienstleister Transunion, der zu den „Großen Drei“ der US-Wirtschaftsauskunfteien zählt, sowie das Sicherheitstechnik-Unternehmen Allegion aus Irland.

Im Vergleich zur US-Variante investiert der VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF weltweit. Aktuell enthält der ETF 74 Positionen. Im Juli 2020 aufgelegt, hat er ebenfalls die Konzerne Tyler Technologies, Transunion und Allegion unter den Top-Positionen, setzt jedoch unter anderem auch auf die australische Westpac Banking, den französischen Pharmakonzern Sanofi und die britische Imperial Brands — immerhin fünftgrößter Anbieter im internationalen Tabakmarkt.

Seit Januar 2024 sind zwei neue Morningstar-Burggraben-ETFs handelbar. Mit dem VanEck Morningstar US Wide Moat ETF (WKN: A3ELCY) investieren Anleger ebenso in Burggraben-Unternehmen. Jedoch unterscheidet sich die Auswahl der Titel zur Sustainable-Variante ein wenig. Im Portfolio sind neben Transunion und Allegion, die auch hier vertreten sind, etwa RTX Corporation, Adobe, Pfizer und Campell Soup. Der VanEck Morningstar US SMID Moat ETF (WKN: A3ELCX) fokussiert sich mit gleichem Ansatz auf Aktien von US-Small- und -Mid-Cap-Firmen. Im Portfolio sind der Autohändler Asbury Automotive, der Spielzeughersteller Hasbro, der Anlagenbauer Chart Industries sowie der Gebrauchtwagenhändler Carmax.

Übrigens: Dieser Artikel erschien zuerst in der neuen Print-Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

