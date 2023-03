Mit diesen ETFs konnten Anleger bereits in der Vergangenheit hohe Kurssprünge erzielen, aber auch in Zukunft dürften diese Indexfonds einige Potenziale für mittelfristige Anleger bergen. Ein Grund zu investieren?

Indexfonds werden vor allem unter Privatanlegern immer beliebter. Und einige haben es tatsächlich geschafft, durch eine thematische Konzentration auf ein bestimmtes, sehr erfolgreiches Thema, den MSCI World zu schlagen.

3 ETFs für sehr hohe Kurs-Renditen

Aber nicht alle dieser ETFs haben auch dieselben Chancen in der Zukunft und einige werden vermutlich niemals an die Rendite der Vergangenheit heranreichen können. Doch diese drei ETFs haben sehr gute Chancen wieder einen deutlichen Aufwärtstrend zu erleben und Anlegern dadurch einiges an Kursrenditen zu bringen:

L&G Battery Value-Chain ETF (Rendite auf fünf Jahre: 116,2 Prozent)

Erster Wert ist der L&G Battery Value-Chain ETF, der in den vergangenen fünf Jahren um 116 Prozent zulegen konnte. Mit diesem Indexfonds können Anleger in die Wertschöpfungskette rund um die Herstellung von Batterien investieren.

Gerade vor dem Hintergrund zunehmender Elektromobilität, sowie den Kampf um den knappen Rohstoff Lithium, dürften Anleger hier noch einige Chancen auf deutliche Kursrenditen haben.

iShares Global Clean Energy ETF (Rendite auf fünf Jahre: 136,4 Prozent)

Noch besser in der Vergangenheit war allerdings der iShares Global Clean Energy ETF, der um 136 Prozent zulegen konnte. Dieser könnte eventuell auch in Zukunft noch mehr Potenzial bieten, denn grüne Energie ist spätestens seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ein immer wichtigeres Thema.

Allerdings könnte es hier bis zu einer allgemeinen Erholung der Märkte dauern, bis der ETF wieder nach oben laufen könnte.

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector ETF (Rendite auf fünf Jahre: 168,3 Prozent)

Ähnliches gilt für den SPDR S&P U.S. Technology Select Sector ETF, der ebenfalls stark an der Stimmung des Marktes hängt. Trotz einer Rendite auf fünf Jahre von 168 Prozent, war der Kurs in der Vergangenheit nämlich schon einmal deutlich höher.

Sollte eine makroökonomische Erholung einsetzen und sich auch das Zinsumfeld entspannen, dann könnten Anleger vermutlich mit diesem ETF überproportionale Kursrenditen zum Markt in einer Art von Erholungsrallye einfahren.

