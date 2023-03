Unternehmen, die einen klaren Vorteil gegenüber ihrer Konkurrenz haben, haben einen sogenannten Burggraben. Aktien mit einem solchen Burggraben performen an der Börse viel besser als der Markt. Und dieser Burggraben-ETF ist sogar besser als der MSCI World. Aber eignet er sich für Anleger?

Viele Profi-Investoren setzen gerne auf Aktien, die einen Burggraben (Wide Moat) aufweisen. Dies kann etwas ein technologischer Vorteil sein, den die Konkurrenz nicht einfach aufholen kann. Dies kann eine Monopolstellung wie bei Alphabet mit der Suchmaschine Google sein. Oder aber auch Know-How, gewisse strukturelle Vorteile (Deutsche Post) oder aber auch der Besitz von Patenten. Durch so einen Vorsprung soll das Geschäftsmodell sicher vor der Konkurrenz sein und diese Unternehmen können viel und lange Jahre Geld verdienen. Das Analysehaus Morningstar stellt dazu regelmäßig eine Liste mit den besten Burggraben-Aktien zusammen. Und daraus hat der ETF-Anbieter VanEck den ETF VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF gebastelt. Doch sollten Anleger investieren?

Das bietet der Burggraben-ETF

Tatsächlich weist der Burggraben-ETF eine beeindruckende Performance auf. Seit Auflage des Produkts im Jahr 2016 kommt der ETF auf ein Plus von 150 Prozent. Im gleichen Zeitraum schafft es der MSCI World nur auf ein Plus von 94 Prozent. Anleger wären mit dem Burggraben-ETF also besser gefahren.

Der ETF kostet aktuell 0,49 Prozent Gebühren pro Jahr, thesauriert seine Erträge und arbeitet physisch replizierend.

Insgesamt befinden sich 62 Aktien in dem ETF und damit deutlich weniger als die rund 1500 Aktien im MSCI World ETF. Zu den Top-Positionen im Burggraben-ETF gehören aktuell Rockwell Automation, Emerson Electric, Intercontinental Exchange, KLA Corporation und Roper Technologies.

Aber sollen ETF-Anleger jetzt lieber vom MSCI World auf den Burggraben-ETF umschichten?

Lieber Wide Moat ETF als MSCI World ETF?

Nein. Eine solide Anleger sollte besser auf dem MSCI World ETF beruhen, weil dieser in rund 1.500 Unternehmen aus 23 Industrie-Ländern investiert. Hier haben Anleger eine breitere Streuung, mehr Sicherheit und keine schlechte Rendite. Allerdings kann sich der VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF definitiv als Ergänzung und Rendite-Boost anbieten. So können Anleger mit kleineren Beträgen als beim MSCI World ETF auch den Burggraben-ETF besparen. Allerdings hat man hier nur US-Aktien vertreten, weswegen die Gewichtung der US-Aktien im Depot sehr hoch ist. Anleger sollten noch einen ETF auf den MSCI Emerging Markets und den Stoxx Europe 600 beimischen, damit das Depot nicht zu US-lastig wird.

An sich ist der Burggraben-ETF aber eine gute Beimischung und sollte dank des Wide-Moat-Effekts auch in Zukunft gute Renditen bringen.

