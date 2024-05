ETF-Legende Gerd Kommer verrät, welche Aktien immer steigen, auf welche ETFs Anleger dafür setzen sollten und welchen ETF-Fehler es zu vermeiden gilt.

Dr. Gerd Kommer: Diese Fehler begehen Anleger aktuell an der Börse

BÖRSE ONLINE: Herr Kommer, als Vermögensverwalter müssen Sie Ihren Kunden sagen, was Sie machen sollen oder gar für Ihre Kunden entscheiden. Welche Fehler sollten Anleger bei Aktien an der Börse aktuell keinesfalls begehen?

Dr. Gerd Kommer: Zum Einen ist dies das starke Investieren in Tech-Aktien. Hier gibt es eine starke Konzentration und Anleger kaufen immer weiter. Allerdings sollte man eher etwas umschichten und das Risiko minimieren. Diese Anlageklasse der Tech-Aktien ist zuletzt so stark gestiegen, dass wir hier an einem Wendepunkt stehen könnten. Und an der Seitenlinie stehen zu bleiben und wegen der wirklich schlechten Nachricht, die wir von den Medien ständig die Ohren gehauen bekommen, die auf uns rein prasseln, dann zu sagen: „Ich mache gar nichts mehr" oder „Ich kaufe nur noch Gold" oder „Ich parke jetzt mein Geld auf dem Tagesgeldkonto und warte, bis die Nachrichten wieder besser werden". Also das ist ebenfalls der falsche Weg. Anleger sollten breit gestreut investieren und auf diese Aktien setzen, die immer steigen:

Diese Aktien steigen immer - und mit diesen ETFs profitieren Anleger

BÖRSE ONLINE: Und welche Aktien steigen immer?

Gerd Kommer: Zunächst einmal: Auch breitgestreute Investments Aktien unterliegen natürlich großen Schwankungen. Ich kann diese Volatilität von Aktien aber gut aushalten, weil ich sie verstehe und weil ich auch nicht in Einzelwerte investiere à la Wirecard. Also der MSCI World oder ein noch breiterer Aktienindex, der wird immer zurückkommen und neue Rekorde bilden. Punkt und Ausrufezeichen. Weltweite Aktienindizes werden das immer tun, weil sie in den letzten 300 Jahren immer zurückgekommen sind. Und solange es Menschen auf diesem Planeten gibt, die essen und trinken müssen und sonstige Güte und Dienstleistungen brauchen, wird die Weltwirtschaft zurückkommen und in die investieren wir ja. Anleger sollten also auf globale Aktien-ETFs setzen und dabei schauen, dass man kein zu starkes Gewicht auf Tech-Aktien setzt.

Anleger sollten deswegen breit gestreut in Aktien investieren und können dies vor allem mit ETFs tun. Was Gerd Kommer jetzt für die kommenden Monate an der Börse erwartet, warum er bei Gold sehr skeptisch ist und wo sich viele Anleger jetzt irren, das erfahren Sie im gesamten Interview mit Dr. Gerd Kommer.

