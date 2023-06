Mit Nachranganleihen von Industrieunternehmen können Anleger derzeit Renditen von sieben Prozent verdienen, ohne dass damit hohe Ausfallrisiken verbunden wären. Darauf verweist Michael Hess, der beim Bantleon Select Corporate Hybrids Fonds in diese Titel investiert.



Sieben Prozent Rendite ohne hohe Ausfallrisiken

Wer mehr wagt, der mehr gewinnt. Diese Regel gilt auch für Anleihen, also für verzinsliche Wertpapiere.



Doch manche Anleihen offerieren bei vertretbaren Risiken vergleichsweise hohe Renditen. Dies gilt zum Beispiel für sogenannte Nachranganleihen von Industrieunternehmen beziehungsweise Corporate Hybrids, in die der Bantleon Select Corporate Hybrids investiert.



„Die Rendite dieser Unternehmensanleihen betrug Anfang Juni mit gut sieben Prozent fast das Doppelte von erstrangigen Investment-Grade-Unternehmensanleihen und entspricht nahezu der Rendite von High-Yield-Anleihen“, sagt Michael Hess, der bei der Fondsgesellschaft Bantleon das Portfolio Management für Unternehmensanleihen leitet.



„Die Ausfallraten von High-Yield-Anleihen lagen aber in Stressphasen an den Finanzmärkten bei über zwölf Prozent, während die Emittenten von Corporate Hybrids aufgrund des soliden Investment-Grade-Ratings nahezu keine Ausfälle zu verzeichnen hatten“, ergänzt Hess.



Das unwahrscheinliche Risiko eines Totalausfalls

Hintergrund: „Die relativ hohe Rendite von Corporate Hybrids basiert auf ihrem hybriden Charakter zwischen dem Eigen- und Fremdkapital von Unternehmen“, sagt Hess.



Oder konkreter formuliert: „Unternehmen erhalten für die Emission eines Corporate Hybrids in der Regel je die Hälfte dem Eigenkapital und dem Fremdkapital zugerechnet, was die Bilanzstruktur aus Sicht der Ratingagenturen optimiert.“



Weil Corporate Hybrids im Insolvenzfall aber erst dann bedient würden, wenn die Ansprüche der vorrangigen Gläubiger vollständig erfüllt sind, sei die Auswahl eines soliden Emittenten sehr wichtig.



„Zwar ist es unwahrscheinlich, dass ein wirtschaftlich starkes Industrieunternehmen insolvent wird, aber im Fall einer Zahlungsunfähigkeit müssen Investoren mit einem Totalausfall der Hybridanleihe rechnen“, sagt Hess. Daher sei es ratsam, auf entsprechende Fonds zu setzen. Das gilt auch wegen der oftmals hohen Stückelung von Anleihen.



Anleihen von Bayer, BP und Porsche

Der hier erwähnte Bantleon Select Corporate Hybrids schüttet die Erträge jährlich aus und hat derzeit unter anderem in Anleihen von Bayer, BP und Porsche Automobil Holding investiert, die im Schnitt ein Rating von BBB- aufweisen, was noch zum Investment-Grade-Bereich gehört.



Mindestens 90 Prozent des Portfolios müssen in Euro notieren. Auf sogenannte Financial Hybrids von Banken verzichtet der Bantleon-Fonds.







