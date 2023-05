Das Anlegermagazin Forbes hat die fünf besten Dividenden-ETFs in fünf unterschiedlichen Kategorien gekrönt. Doch sind diese Indexfonds jetzt für Anleger einen Blick wert? Und auf welche ETFs sollte man besser doch nicht setzen?

Wer mithilfe eines passiven Indexfonds auf Dividenden setzen will, der wird schnell überflutet von der Vielzahl an Produkten, welche es aktuell auf dem Markt gibt. Doch dies scheint nun ein Ende zu haben.

Das sind laut Forbes die fünf besten Dividenden-ETFs mit hohen Ausschüttungen

Denn das Anlegermagazin Forbes hat in fünf Kategorien die besten Dividenden-ETFs herausgesucht und präsentiert. Die einzelnen Sparten waren dabei Dividendenrendite, niedrigste Gebühren, größter ETF nach verwaltetem Vermögen, soziale Verantwortung und der beste thesaurierende Dividenden-ETF.

Diese fünf Indexfonds konnten eine der Kategorien für sich entscheiden. Doch lohnt sich hier ein Investment?

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF – Höchste Dividendenrendite

In der Kategorie höchste Dividendenrendite gewann dabei der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF mit einer Dividendenrendite von aktuell 4,6 Prozent. Besonderen Fokus legt der Fonds auf die Anlage in dividendenstarke Aktien aus Industrieländern.

Allerdings gibt es deutlich höher ausschüttende Produkte wie zum Beispiel den Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF mit einer Dividendenrendite von über 8 Prozent.

Fidelity US Quality Income ETF – Der günstigste Dividenden-ETF

In der Kategorie günstigster Dividenden-ETF gewann dagegen der Fidelity US Quality Income ETF. Mit einer TER von 0,25 Prozent ist der US fokussierte Fonds tatsächlich das günstigste Produkt, welches eine reine Dividendenstrategie fährt.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF – Der größte Dividenden ETF

In dem Sektor größter Dividenden-ETF gewann dagegen der SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF das Rennen, der sich ausschließlich auf amerikanische Dividendenaristokraten konzentriert. Tatsächlich hat dieser mit einem verwalteten Vermögen von 4,2 Milliarden Euro rund eine Milliarde mehr an Assets under Management als der zweitplatzierte Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF.

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG ETF – Der nachhaltigste Dividenden ETF

Wer dagegen sein Geld nachhaltig anlegen will, der dürfte mit dem iShares MSCI USA Quality Dividend ESG ETF gut schlafen können, der einen besonders strengen Nachhaltigkeitsfokus auf US-Aktien fährt. Allerdings zeigt die Allokation von nur 82 Titel auch wie einschränkend und wenig diversifizierend dieser ist.

Fidelity US Quality Income ETF Acc - Thesaurierender Dividenden ETF

Allerdings möchten einige Anleger auch ihre Dividenden nicht ausgezahlt bekommen, sondern direkt wieder reinvestieren. Dies geht vor allem mit thesaurierenden ETFs. Als besten hat Forbes den Fidelity US Quality Income ETF Acc ausgewählt, welcher in den vergangenen fünf Jahren einen Rendite von 81 Prozent eingefahren hat und damit deutlich besser gelaufen ist als ein klassischer MSCI World ETF (Rendite: 56 Prozent).

