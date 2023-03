Wer sich ein passives Einkommen für die eigene finanzielle Freiheit aufbauen will, setzt meist auf hochausschüttende ETFs. Doch was sind die richtigen Produkte? Diese drei könnten interessant sein.

ETFs sind eine kostengünstige und flexible Alternative zu traditionellen Anlageprodukten wie Aktien und Anleihen und ermöglichen es Anlegern, unterschiedliche Anlageklassen in einem einzigen Produkt zu besitzen. Einige ETFs bieten sogar ein monatliches Einkommen, das mehr als die Dividenden auf klassische einzelne Aktien oder Anleihen beträgt.

ETFs als Dividendenzahler

Es gibt eine Reihe von ETFs, die ein wesentlich höheres Einkommen bieten als die meisten anderen Anlageinstrumente bei gleichbleibendem Risiko durch die breite Diversifikation. Diese ETFs können damit eine vergleichsweise sichere und rentable Option für Anleger sein, die ein regelmäßiges Einkommen benötigen oder eine passive Anlagestrategie verfolgen. Im Folgenden werden drei ETFs vorgestellt, die Anlegern ein hohes monatliches Einkommen bieten:

Global X SuperDividend REIT ETF (Dividendenrendite 6,7 Prozent)

Der erste ETF ist der Global X SuperDividend REIT ETF. Dieser ETF ist auf Immobilienunternehmen, sogenannte REITs, ausgerichtet, die eine hohe Dividendenrendite bieten. Derzeit bietet der Fonds eine monatliche Dividendenrendite von 6,7 %. Dabei wird in verschiedenen Sektoren, darunter Wohnimmobilien, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Hotels investiert.

Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund (Dividendenrendite 7,6 Prozent)

Ebenfalls spannend ist der Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund. Dieser ETF investiert in eine breite Palette von Immobilienunternehmen und Hypothekenpapieren. Derzeit bietet der Fonds eine Ausschüttungsrendite von 7,6 % und zahlt monatlich aus. RNP investiert dabei ausschließlich in Unternehmen aus den Sektoren Wohnimmobilien, Einzelhandel, Büroimmobilien und Logistik.

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (Dividendenrendite 6,3 Prozent)

Der dritte ETF ist der VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF. Dieser ETF investiert in eine breite Palette von Präferenzwertpapieren, die von nicht-finanziellen Unternehmen (also keine Banken) ausgegeben werden. Derzeit bietet der Fonds eine Ausschüttungsrendite von 6,3 %. Hier ist die Diversifikation vermutlich am größten, denn der Fonds investiert in Unternehmen aus den Sektoren Telekommunikation, Industrie, Energie und Verbraucherdienstleistungen.

Lesen Sie auch: Hohe Dividenden und niedrige KGVs – Immobilien-Aktien mit bis zu 16 Prozent Dividendenrendite