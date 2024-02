Nicht nur einzelne Aktien, auch einige Spezial-ETFs können spannende Cashflow-Maschinen für das eigene Portfolio sein. Auf diese drei Fonds sollten Anleger einen genaueren Blick werfen:

Wer für sein ausschüttendes Portfolio nicht nur auf Einzelwerte setzen möchte, der bedient sich häufig der Anlage in ETFs. Denn die Indexfonds haben weit mehr zu bieten als nur den klassischen MSCI World und können sich als echte Cashflow-Maschinen für das eigene Depot erweisen.

Diese Spezial-ETFs bieten bis zu 11,1 Prozent Ausschüttungsrendite

Besonders diese drei Fonds könnten für Anleger in diesem Kontext interessant sein, denn hier bieten sich bis zu 11,1 Prozent Ausschüttungsrendite:

iShares Broad $ High Yield Corp Bond ETF (Ausschüttungsrendite: 6,1 Prozent)

Nicht nur Aktien, sondern genauso Anleihen, besonders außerhalb des Investmentgrade-Bereichs, können aktienähnliche Returns liefern. Dies wird unter anderem am iShares Broad $ High Yield Corp Bond ETF (ISIN: IE00BG0J4957) deutlich.

Letzterer setzt auf hochverzinsliche Schuldverschreibungen von Unternehmen unterhalb des Investmentgrade-Bereichs und einer Mindestlaufzeit von 18 Monaten. Die aktuelle Ausschüttungsrendite liegt bei 6,1 Prozent.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP ETF (Ausschüttungsrendite: 8,0 Prozent)

Mithilfe des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (ISIN: IE00B8CJW150) können Anleger in die spannende Anlage der Master Limited Partnerships investieren. Letztere ist wegen ihrer steuerlichen Benachteiligung in Deutschland als Einzelwert für Investoren häufig uninteressant. Im ETF-Mantel kann das Investment hingegen deutlich attraktiver sein.

Der Fonds bewegt sich, wie es der Name bereits indiziert, im Bereich der Energie und Infrastruktur. Die Ausschüttungsrendite liegt bei 8,0 Prozent.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (Ausschüttungsrendite: 11,1 Prozent)

Noch wesentlich mehr Ausschüttung gibt es beim Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF (ISIN: IE00BM8R0J59). Dieser hält ein Aktienportfolio des amerikanischen Nasdaq schreibt aber zusätzlich noch Optionen auf die gehaltenen Werte, um Prämien zu vereinnahmen und diese auszuschütten.

Mit dieser Strategie kommt der ETF auf eine Ausschüttungsrendite von 11,1 Prozent. Gleichzeitig verläuft die Wertentwicklung bei solchen Strategien allerdings meist nicht mehr als seitwärts.

