Fast hätte der ETF auf den MSCI World in dieser Woche ein neues Rekordhoch markiert. Doch ein paar Aktien wie Alphabet, Tesla oder auch Apple halten den Index zurück. Woran das liegt und wie es weitergehen kann.

Seit Jahresbeginn war der MSCI World Index schön gestiegen. Dies lag vor allem an starken US-Börsen und auch dem japanischen Index Nikkei, der gut zugelegt hatte. Doch just in dieser Woche, als das neue Rekordhoch beim MSCI World Index greifbar war, versagten ein paar Tech-Aktien die Nerven:

Diese Aktien halten den MSCI World ETF aktuell zurück

Apple macht rund 5 Prozent des gesamten ETFs auf den MSCI World. Nach einem guten Jahresstart sackte die Aktie in dieser Woche vor den Quartalszahlen am Donnerstagabend aber um 4 Prozent ab. Kein Wunder, dass sie dann den ETF bremst.

Gleiches gilt für die Google-Mutter Alphabet. Mit rund 2,6 Prozent Anteil am MSCI World krachte die Alphabet-Aktie in dieser Woche um 8 Prozent nach den Quartalszahlen runter und bremste den Index somit ordentlich.

Selbst Microsoft konnte nach guten Quartalszahlen das Tempo nicht halten und gibt rund 1,5 Prozent in dieser Woche ab. Mit rund 4,4 Prozent Anteil am Index sorgt auch die Microsoft-Aktie für eine leichte Bremswirkung.

Auch Tesla bremste in der letzten Woche mit minus 14 Prozent stark und legte in dieser Woche leicht um zwei Prozent zu. Mit 1,1 Prozent Anteil am ETF merkt man das aber.

Während Big Tech den MSCI World ETF über die letzten Wochen also nach oben getrieben hatte, bremsen diese Aktien den Index aktuell aus. So etwas ist aber auch mal ganz normal. Doch wie geht es jetzt beim ETF weiter und bildet er bald ein neues Rekordhoch?

Kommt bald ein neues Rekordhoch beim MSCI World ETF?

www.tradingview.com MSCI World ETF

Wir man im obigen Chart von Tradingview sehen kann, ist der ETF auf den MSCI World kurz vor einem neuen Rekordhoch nervös geworden. In dieser Woche sackte er am Mittwoch etwas ab und korrigiert damit leicht, nachdem er zuvor deutlich gestiegen war. Das alte Rekordhoch datiert dabei noch vom 27. Dezember 2021 - also vor mehr als zwei Jahren.

Anleger, die den ETF auf den MSCI World im Portfolio haben oder einen Sparplan darauf laufen haben, müssen sich aber keine Sorgen machen. Denn nach einem guten Jahresstart bei vielen Tech-Aktien und den großen US-Indizes ist es nicht abwegig, dass die Börse mal etwas korrigiert. Mit den Quartalszahlen von Apple, Meta und Amazon heute Abend kann das schon wieder ganz anders aussehen. Diese könnten den MSCI World schon wieder rumreißen. Aber auch wenn es weiter nach unten gehen sollte: Wie im Chart zu ist, befindet sich der ETF weiter in einem schönen Aufwärtstrend und auch über der roten Trendlinie. Hier ist also charttechnisch alles in Ordnung. Zudem läuft weiterhin die 33 Prozent Rallye, von der wir schon seit längerer Zeit berichten. Lesen Sie dazu auch: ETF-Anleger aufgepasst: Sorgen 2 wichtige Neuerungen beim MSCI World ETF für Fortsetzung der Rallye?

Aktuell ist also alles weiterhin in Ordnung. Man weiß es natürlich nicht, aber vieles spricht weiterhin dafür, dass der MSCI World bald ein neues Rekordhoch bildet. Unterwegs kann es mal etwas holprig werden, doch da hilft dann ein Sparplan, um Einstiege zu glätten und das Investment insgesamt weiter anschwellen zu lassen.

