Die Inflation in Europa ist immer noch extrem hoch, doch mit dem Schoellerbank Realzins Plus Fonds können Anleger ihr Kapital nicht nur nominal erhalten. Für seine jüngsten Erfolge hat der Schoellerbank Realzins Plus Fonds deshalb auch in diesem Jahr einen €uro-FundAwards gewonnen.

Hintergrund: BÖRSE ONLINE und seine Schwesterpublikationen €uro und €uro am Sonntag verleihen die begehrten €uro-FundAwards an die Fonds und ETFs, die über ein, drei, fünf, zehn oder 20 Jahre jeweils die drittbeste, zweitbeste oder beste Wertentwicklung in ihrer Anlagekategorie erzielt haben. Maßgeblich dafür war in diesem Jahr die Wertentwicklung zum 31. Dezember 2022.



Der Schoellerbank Realzins Plus Fonds hat in der Kategorie „RF Inflationsschutz Euro“ über fünf Jahre den ersten Platz belegt.

Hinter dem Fonds steht ein erfahrenes Team

Verantwortlich für das Management des Fonds ist ein erfahrenes Team unter der Leitung von Daniel Schwaninger, der seit 2020 das Portfoliomanagement der Schoellerbank Invest im Bereich der Zinsmärkte verantwortet. Neben ihm als Leiter unterstützen eine Vielzahl von internen Experten beim Fondsmanagement.

So investiert der Schoellerbank Realzins Plus Fonds

Der besondere Fokus des Teams und des Fonds liegt dabei auf einem Investment in erstklassige Zinspapiere mit entsprechend hoher Bonität. Bei der Auswahl der Wertpapiere und Emittenten wird auf das Schoellerbank AnleihenRating zurückgegriffen. Dabei weisen alle Anleihen einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung und einen Deflationsschutz zum Ausgabekurs auf.

Das Portfolio setzt sich dazu aus rund 2/3 liquiden Staatsanleihen (Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien) und 1/3 in Private Placements zusammen.

Zusätzlich trifft das erfahrene Management aktive Entscheidungen und nimmt Anpassungen auf Basis der aktuellen Entwicklung an den Anleihemärkten vor. Dazu werden Laufzeiten und Emittenten der Emissionen je nach Attraktivität aktiv gesteuert und ausgewählt.

Diese Ziele verfolgt das Management

Auf Basis dieser Strategie verfolgt der Fonds das Ziel eine reale Rendite für Anleger zu schaffen, d. h. nach Abzug der europäischen Inflation. Dies kann vor allem dadurch erreicht werden, dass hauptsächlich in inflationsindizierte Zinspapiere investiert wird, aber auch in strukturierte Inflationsprodukte, die ein solches Ertragsprofil oberhalb der jährlichen Teuerungsrate aufweisen.

Die Gründe des Erfolges

Die Gründe für die Verleihung des €uro-FundAwards in der Kategorie „RF Inflationsschutz Euro“ und dem damit einhergehenden Erfolg in den vergangenen Jahren, sind dabei vor allem die richtige Steuerung der Duration und der antizyklische Ansatz des Managements.

Aber auch die Auflage von Private Placements sowie die Erfahrung und Weitsicht des Managements haben zu diesem Erfolg geführt und zum Erreichen der vom Management ausgegebenen Ziele.

Das vorangegangene Fondsportrait können Sie noch einmal HIER nachlesen