Mit diesem Fonds profitieren Anleger von Nebenwerte-Aktien und dem Mittelstand

Der Squad GALLO Europa Fonds bietet Anlegern einen Investmentzugang zu gut positionierten Unternehmen des Mittelstands aus Europa. Für seine jüngsten Erfolge hat der Squad GALLO Europa Fonds in diesem Jahr gleich zwei €uro-FundAwards gewonnen.

Hintergrund: BÖRSE ONLINE und seine Schwesterpublikationen €uro und €uro am Sonntag verleihen die begehrten €uro-FundAwards an die Fonds und ETFs, die über ein, drei, fünf, zehn oder 20 Jahre jeweils die drittbeste, zweitbeste oder beste Wertentwicklung in ihrer Anlagekategorie erzielt haben. Maßgeblich dafür war in diesem Jahr die Wertentwicklung zum 31. Dezember 2022.

Der Squad GALLO Europa Fonds hat in der Kategorie „Aktien Europa Nebenwerte“ über ein Jahr den ersten Platz belegt und über drei Jahre den dritten Platz.

Hinter dem Fonds steht ein erfahrenes Team

Verantwortlich für das Management ist ein dreiköpfiges Team bestehend aus Sebastian Hahn, Jeremie Couix und Lars Hettche, mit zusammen über vier Jahrzehnten Kapitalmarkterfahrung. Hahn und Couix hatten bereits in der Vergangenheit einen starken Fokus auf den europäischen Nebenwertesektor, während das spezielle Augenmerk von Lars Hettche auf zyklischen Branchen liegt. Zu dritt verwalten sie inzwischen knapp 280 Millionen Euro an Anlegerkapital, davon ca. 125 Millionen Euro im Squad GALLO Europa Fonds.



So investiert der Squad GALLO Europa Fonds

Der besondere Fokus des Fonds liegt dabei primär auf europäischen Nebenwerten, zumeist Mittelständlern, die Qualität durch ihre exzellente Marktposition (oftmals in Nischenbereichen) ins Portfolio bringen. Gleichzeitig schaut das Management aber auch auf eine angemessene Bewertung der Titel und versucht so durch beide Bewertungskriterien eine Margin of Safety zu generieren.



Dabei verfolgt der Fonds also einen fundamental getriebenen Investmentansatz und nimmt durch entsprechende lokale Expertise und Industrie-Knowhow Chancen am Markt wahr. Kernanlagemärkte sind für den Fonds dabei grundsätzlich Frankreich, Großbritannien und die DACH-Region. Besondere Unterstützung bietet dabei das mehrsprachige Team, das den Zugang zum europaweiten Mittelstand erleichtert.

Von links nach rechts: Lars Hettche, Jeremie Couix, Sebastian Hahn

Diese Ziele verfolgt das Management

Auf Basis dieser Expertise und dieser Möglichkeiten sowie einer langjährigen Erfahrung, verfolgt das Management das Ziel, den Markt über einen Zyklus zu schlagen und dies bei gleichzeitig niedrigerer Schwankungsbreite.

Bereits in der Vergangenheit gelang dies dem Fonds, was sich unter anderem auch in der 5-Sterne-Bewertung durch die Ratingagentur Morningstar ausdrückt.

Die Gründe des Erfolges

Gründe für die Verleihung von gleich zwei €uro-FundAwards und der Performance in der Vergangenheit sind also vor allem der risikobewusste Stock-Picking-Ansatz gewesen, der gerade in der jetzigen Phase wesentlich besser abschneidet als der Markt. Aber auch der besondere Fokus des Fonds auf europäische Nebenwerte, gepaart mit einer hohen Expertise des Managements, sind Treiber des Erfolgs.

Das vorangegangene Fondsportrait können Sie noch einmal HIER nachlesen