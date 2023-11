Mit dem Siemens Balanced können Anleger zu 70 Prozent in Euro-Unternehmensanleihen sowie je zu 15 Prozent in Aktien aus Europa und den USA investieren. Für seine Erfolge zeichnet BÖRSE ONLINE den Fonds in diesem Jahr mit einem €uro-FundAward aus. Von Ralf Ferken

FundAward-Gewinner

Hintergrund: BÖRSE ONLINE und seine Schwesterpublikationen €uro und €uro am Sonntag verleihen die begehrten €uro-FundAwards an die Fonds und ETFs, die über ein, drei, fünf, zehn oder 20 Jahre jeweils die drittbeste, zweitbeste oder beste Wertentwicklung in ihrer Anlagekategorie erzielt haben. Maßgeblich dafür war in diesem Jahr die Wertentwicklung zum 31. Dezember 2022.

Der Siemens Balanced hat in der Kategorie „MF überwiegend Anleihen“ über zehn Jahre den zweiten Platz belegt.

Portfolio

Mit dem Siemens Balanced können Anleger in rund 400 Euro-Unternehmensanleihen investieren, die 70 Prozent von seinem Fondsvermögen ausmachen.

Zudem hält der defensive Siemens-Mischfonds rund 450 Aktien, die zu jeweils 15 Prozent aus Europa und den USA stammen.

Titelauswahl

Die Auswahl der Titel erfolgt durch ein quantitatives Modell, das die Siemens Fonds Invest GmbH unter der Leitung von Geschäftsführer und CEO Erik Macharzina selbst entwickelt hat.

Die Basis dafür sind quantitative Kriterien und Finanzkennzahlen. Zudem werden nachhaltige Anlagekriterien berücksichtigt.

Erik Macharzina

Kosten

Für diese attraktive 70-30-Mischung aus Anleihen und Aktien müssen Anleger pro Jahr nur 0,33 Prozent Gebühr bezahlen. Damit ist der Siemens Balanced fast so günstig wie ein ETF.

Das vorangegangene Fondsportrait können Sie noch einmal HIER nachlesen.