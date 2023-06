Mit dem Berenberg European Micro Cap Fonds können Anleger in eine spannende und breite Palette aus Micro Caps im europäischen Raum investieren. Doch was taugt der Fonds eigentlich, der in diesem Jahr einen €uro-FundAwards gewonnen hat?

Hintergrund: BÖRSE ONLINE und seine Schwesterpublikationen €uro und €uro am Sonntag verleihen die begehrten €uro-FundAwards an die Fonds und ETFs, die über ein, drei, fünf, zehn oder 20 Jahre jeweils die drittbeste, zweitbeste oder beste Wertentwicklung in ihrer Anlagekategorie erzielt haben. Maßgeblich dafür war in diesem Jahr die Wertentwicklung zum 31. Dezember 2022.

Der Berenberg European Micro Cap Fonds hat in der Kategorie „AF Europa/Nebenwerte“ über fünf Jahre den ersten Platz belegt.

Gut ausgebildetes Team

Betreut wird der Berenberg European Micro Cap Fonds von einem gut ausgebildeten Team. Den Vorsitz hat Peter Kraus als Leiter für Small Cap Equities. Kraus studierte Betriebswirtschaftslehre, ist CFA Charterholder und hat über 20 Jahre Börsenerfahrung.

Zum Team gehören zudem Igor Kim, Katharina Raatz, Johann Abrahams und Fabian Ferdinand Weinstock. Fast alle sind CFA Charterholder und verfügen ebenfalls über eine lange Erfahrung im Finanzbereich.

Peter Kraus

So investiert der Berenberg European Micro Cap Fonds

Zusammen allokiert das Team das Kapital seiner Investoren in ein breit gestreutes Portfolio aus 90 bis 120 Unternehmen. Der Fokus liegt dabei auf europäischen Micro Caps. Konkret definiert Berenberg diese mit einer Marktkapitalisierung von unter einer Milliarde Euro.

Dies entspricht einem Anlageuniversum aus fast 10.000 Aktien, aus denen das Fondsmanagement auswählen kann. Der besondere Fokus liegt dabei auf einer Mischung aus Wachstum und Qualität. Fondsmanager Peter Kraus erklärt das Kriterium Wachstum wie folgt:

”Wir sind auf der Suche nach Unternehmen, die über lange Zeiträume gewinnbringend wachsen können. Die Nachhaltigkeit des Wachstums steht dabei zunächst über der Höhe der Wachstumsraten. Von wesentlicher Bedeutung ist für uns, dass die Unternehmen Gewinne in reale Cashflows umwandeln, die dann mit hohen Kapitalrenditen in das Unternehmen reinvestiert werden können.”

Das spricht für ein Investment

Doch was genau spricht für ein Investment in diesen Fonds mit dem speziellen Fokus auf qualitativ hochwertige, europäische Micro Caps?

Zunächst natürlich das Thema der Small Cap Prämie. Breite Indizes von Small Caps schneiden langfristig besser ab als der Gesamtmarkt, da sie schneller wachsen und höhere Risikoprämien aufweisen.

Zudem ist das Thema aktives Management ein großer Vorteil in einem Markt, in dem es nur wenige bis gar keine aktiven Analysten gibt. Durch Erfahrung und Recherche können hier Ineffizienzen des Marktes erkannt und genutzt werden.

Weiterhin ist der Fonds relativ unabhängig von Indizes und weist deswegen eine geringere Korrelation zum breiten Markt auf. Gerade in unsicheren Zeiten kann deswegen eine Outperformance erzielt werden.

Award-Gewinn vor allem wegen guter Managemententscheidungen

Die wichtigste Komponente, die auch zur Verleihung eines €uro-FundAwards geführt hat, waren aber die guten Managemententscheidungen. Statt in Hypes zu investieren oder zu „zocken“, blieb das Management lieber bei fundamental soliden Anlagen.

“Ein wichtiger Einflussfaktor für unsere Performance ist daher: diszipliniert bleiben und sich auf das fokussieren, was wir wirklich gut können”, betont Peter Kraus.

Deswegen könnte der Fonds auch in jetzt schwierigeren Zeiten für Anleger einen Blick wert sein, denn “in Zeiten von Unsicherheit und Angst halten Anleger an dem fest, was als Qualität empfunden wird”, so das Berenberg-Management.

Sie haben das vergangene Fondsportrait verpasst? HIER können Sie es nachlesen!