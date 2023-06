Mit dem GreenEffects NAI-Wertefonds können Anleger in die 30 Aktien des „Natur-Aktien-Index“ investieren. Für seine Erfolge zeichnet BÖRSE ONLINE den Fonds in diesem Jahr mit drei €uro-FundAwards aus.

Hintergrund: BÖRSE ONLINE und seine Schwesterpublikationen €uro und €uro am Sonntag verleihen die begehrten €uro-FundAwards an die Fonds und ETFs, die über ein, drei, fünf, zehn oder 20 Jahre jeweils die drittbeste, zweitbeste oder beste Wertentwicklung in ihrer Anlagekategorie erzielt haben. Maßgeblich dafür war in diesem Jahr die Wertentwicklung zum 31. Dezember 2022.

Der GreenEffects NAI-Wertefonds hat dabei in der Kategorie „AF Nachhaltigkeit International“ über drei Jahre den dritten Platz belegt und über zehn und 20 Jahre jeweils den ersten Platz.

30 ökologisch und sozial nachhaltige Aktien

Mit dem GreenEffects NAI-Wertefonds können Anleger den „NAI - Der Natur-Aktien-Index“ abbilden. Dieser besteht aus 30 ökologisch und sozial nachhaltigen Aktien, die über Länder und Branchen breit aufgestellt sind.



Mindestens 75 Prozent der Unternehmen müssen im Jahr einen Umsatz von mehr als 100 Millionen Dollar erzielen. Bei bis zu 25 Prozent der Unternehmen kann der Umsatz darunter liegen, wenn sie ökologisch innovative Produkte entwickeln.

In den Index kommen vor allem Branchen-Vorreiter, die die Lebensdauer ihrer Produkte verlängern, die ihre Produkte öko-effizient und schadstoffarm herstellen oder die in besonderer Weise Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen.

Die SECURVITA Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH bietet den NAI an und überprüft regelmäßig die im Index vertretenen Unternehmen.

Bestwert beim EcoRating

Zum Portfolio des GreenEffects NAI-Wertefonds gehören seit 2021 zum Beispiel der deutsche Pharmatitel Biontech, seit 2004 der japanische Eisenbahnbetreiber East Japan Railway oder seit 2007 der US-Geothermie-Wert Ormat Technologies.

Im Jahr 2023 kamen der US-Photovoltaik-Titel First Solar und der niederländische Lichtsystem-Wert Signify neu in den Fonds hinein.

Beim EcoRating bewertet BÖRSE ONLINE den GreenEffects NAI-Wertefonds mit dem Bestwert „A“.

HIER geht es zum vorigen Fondsportrait