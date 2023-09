Mit dem MEDICAL BioHealth können Anleger vor allem in kleine und mittelgroße Biotech- und Biopharmawerte investieren. Für seine Erfolge zeichnet BÖRSE ONLINE den Fonds von Medical Strategy in diesem Jahr mit zwei €uro-FundAwards aus. Von Ralf Ferken

FundAward-Gewinner

Hintergrund: BÖRSE ONLINE und seine Schwesterpublikationen €uro und €uro am Sonntag verleihen die begehrten €uro-FundAwards an die Fonds und ETFs, die über ein, drei, fünf, zehn oder 20 Jahre jeweils die drittbeste, zweitbeste oder beste Wertentwicklung in ihrer Anlagekategorie erzielt haben. Maßgeblich dafür war in diesem Jahr die Wertentwicklung zum 31. Dezember 2022.

Der MEDICAL BioHealth EUR hat in der Kategorie „AF Biotechnologie“ über zehn Jahre den dritten Platz belegt und über 20 Jahre den zweiten Platz.

Fonds und Fondsberater

„Medizinische Innovationen sind die Zukunft des Gesundheitswesens“, sagt Mario Linimeier, der seit Anfang 2017 den MEDICAL BioHealth managt. Denn es gebe eine Vielzahl neuer Wirkstoffe, die zum Teil regelrechte Quantensprünge bei der Versorgung der betroffenen Patienten ermöglichen würden.

Mario Linimeier

Mit dem MEDICAL BioHealth investieren Linimeier und sein Team vor allem in kleine und mittelgroße Biotech- und Biopharmawerte. „Mittlerweile entfallen rund 70 Prozent der weltweiten klinischen Entwicklungen auf diese Unternehmen“, erklärt der Molekularbiologe. „Die großen Pharmakonzerne leiden dagegen unter regelmäßigen Patentabläufen.“

Gut die Hälfte des rund 675 Millionen Euro großen Portfolios waren zuletzt in Titeln mit ein bis fünf Milliarden Dollar Börsenwert investiert.

„Dabei handelt es sich um Unternehmen, die bei der Entwicklung innovativer Wirkstoffe nicht mehr ganz am Anfang stehen, sondern schon weiter fortgeschritten sind“, sagt Linimeier.

„Das senkt das Risiko des Scheiterns.“ Zu den größten Einzelwerten des Fonds gehören etwa Moonlake Immunotherapeutics und BridgeBio Pharma, aber auch der Large Cap Vertex Pharmaceuticals.

