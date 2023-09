Beim DJE Short Term Bond investieren Jens Ehrhardt und Peter Lechner in Anleihen mit kurzer Restlaufzeit. Für seine Erfolge zeichnet BÖRSE ONLINE den Fonds von DJE Kapital in diesem Jahr mit zwei €uro-FundAwards aus. Von Ralf Ferken

FundAward-Gewinner

Hintergrund: BÖRSE ONLINE und seine Schwesterpublikationen €uro und €uro am Sonntag verleihen die begehrten €uro-FundAwards an die Fonds und ETFs, die über ein, drei, fünf, zehn oder 20 Jahre jeweils die drittbeste, zweitbeste oder beste Wertentwicklung in ihrer Anlagekategorie erzielt haben. Maßgeblich dafür war in diesem Jahr die Wertentwicklung zum 31. Dezember 2022.

Der DJE Short Term Bond PA (EUR) hat in der Kategorie „RF Euroland/Kurzläufer“ über fünf Jahre den zweiten Platz belegt und über zehn Jahre den ersten Platz.

Fonds und Fondsberater

Viele Anleger kennen Jens Ehrhardt vor allem als Manager des aktienlastigen FMM-Fonds. Der Gründer und Chef von DJE Kapital managt seit Ende Januar 2003 aber auch den DJE Short Term Bond PA (EUR), bei dem ihm Peter Lechner seit Juli 2022 als Co-Fondsmanager unterstützt.



Mit dem DJE Short Term Bonds investieren Ehrhardt und Lechner weltweit in Anleihen mit guter Bonität, deren Restlaufzeiten bis zu drei Jahren betragen können. Dabei setzen sie überwiegend auf Anleihen, die auf Euro lauten.

Peter Lechner ____________________________ Jens Ehrhardt

Zum Portfolio des DJE-Kurzläufer-Fonds zählten jüngst zum Beispiel italienische Staatsanleihen sowie Anleihen der Deutschen Lufthansa oder des finnischen Energieversorgers Fortum. Zudem hatten Ehrhardt und Lechner auch US-Staatsanleihen beigemischt.

Gegenüber einem Kurzläufer-ETF können Ehrhardt und Lechner daher flexibler agieren und müssen sich an keinen Vergleichsindex halten. Auf diese Weise möchten sie eine „eine anhaltend positive Wertentwicklung erwirtschaften, die größere Schwankungen vermeidet“.

